Lotería Sinuano Día HOY, jueves 12 de febrero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El sorteo Sinuano Día regresa este jueves 12 de febrero con una nueva edición que emociona a los jugadores. Consulta AQUÍ los números ganadores y resultados.

Angie De La Cruz
Accede a los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 12 de febrero.
Accede a los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 12 de febrero. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El Sinuano Día y Noche es un popular juego de lotería en Colombia y HOY, jueves 12 de febrero, se realizarán nuevas ediciones en sus respectivos horarios, 2:30 p. m. y 10:30 p. m. ¿Vas a participar del juego? En esta nota de Líbero, podrás acceder a las estadísticas, horario de juego y resultados EN VIVO. ¡Mucha suerte!

Sinuano Día y Noche de HOY, 11 de febrero de 2026: sigue los resultados EN VIVO del último sorteo

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del miércoles 11 de febrero: resultados del ÚLTIMO SORTEO

Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 12 de febrero 2026 EN VIVO: resultados

09:17
12/2/2026

Bienvenidos

Este jueves 12 de febrero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día se realiza alrededor de las 2:30 p.m., mientras que el Sinuano Noche se juega a las 10:30 p.m. de lunes a sábado. En domingos y días festivos, el sorteo nocturno cambia y se efectúa cerca de las 8:30 p.m. por la noche (hora local de Colombia).

Sinuano

El sorteo Sinuano regresa a Colombia con nuevas ediciones.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Según datos acumulados de resultados históricos hasta principios de 2026, algunos de los números "calientes" (los que más veces han salido en los sorteos) incluyen los dígitos 2, 9, 8 y 1, especialmente en los resultados combinados de las distintas posiciones de los números ganadores.

¿Dónde comprar boletos para el sorteo Sinuano?

Puedes comprar los boletos en puntos de venta autorizados de SuperGIROS o de la red de Loterías del Sinú / Red de Servicios de Córdoba Record distribuidos a nivel nacional. Además, también tienes la opción de comprar tus boletos en línea a través del sitio web oficial de Record o mediante plataformas digitales autorizadas.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

  Lotería Sinuano Día HOY, jueves 12 de febrero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

