Sinuano Día de HOY, jueves 15 de enero EN VIVO: revise los resultados y números ganadores

Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 15 de enero de 2026 y conoce si llegaste a acertar los números ganadores. ¡Mucha suerte!

Angie De La Cruz
Revise los resultados del último sorteo del Sinuano y Noche del jueves 15 de enero.
Revise los resultados del último sorteo del Sinuano y Noche del jueves 15 de enero.
Este jueves 15 de enero, regresa el Sinuano Día y Noche para premiar a los afortunados ganadores en Colombia. Si ya tienes tu boleto, AQUÍ podrás acceder a los números y resultados del sorteo, además, conoce a qué hora se juega este popular chance. ¡Te deseamos mucha suerte!

Resultados del Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 14 de enero.

Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 15 de enero de 2026 EN VIVO resultados

09:15
15/1/2026

¡Bienvenidos!

Este jueves 15 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

Las jornadas del Sinuano son el Sorteo Día, que se realiza a las 2:30 p. m., mientras que el Sorteo Noche llega a las 10:30 p. m. Por otro lado, los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m.

Premios del Sorteo Sinuano

Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar el sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cuáles son las loterías de Colombia?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

