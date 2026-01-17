0

Lotería del Cauca de HOY, sábado 17 de enero: resultados y ÚLTIMOS NÚMEROS ganadores del sorteo

Revisa AQUÍ cuáles serán los resultados oficiales de la Lotería del Cauca, que juega HOY con nuevas bolillas ganadoras. ¡Mucha suerte!

Daniela Alvarado
Lotería del Cauca: resultados de hoy, 17 de enero
Lotería del Cauca: resultados de hoy, 17 de enero | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
¿Te lo vas a perder? La Lotería del Cauca se realizará HOY, sábado 17 de enero, como todos los fines de semana y AQUÍ podrás encontrar cada uno de los resultados ganadores y qué jugó el sorteo detalladamente. La suerte podría estar de tu lado en esta nueva edición.

Conoce los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del viernes 16 de enero del 2026.

PUEDES VER: Resultado de Sinuano Día y Noche del viernes 16 de enero: números ganadores del último sorteo

Resultados de la Lotería del Cauca de HOY, 17 de enero

  • Números ganadores: PENDIENTE
  • Serie: PENDIENTE

ÚLTIMOS RESULTADOS de Lotería del Cauca

Durante la edición del pasado 10 de enero, los resultados o números ganadores de la Lotería del Cauca fueron los siguientes: 0- 3- 7 -7. Además la serie quedó en: 224.

¿A qué hora sale la Lotería del Cauca?

Las bolillas ganadoras de la Lotería del Cauca, salen al aire a partir de las 11:00 P.M, por lo que es necesario estar a tiempo para no perderse cada resultado.

¿Cuánto cuesta jugar la Lotería del Cauca?

De acuerdo a lo que se sabe por el actual plan de premios, que es de $8.000 millones, un boleto cuesta $16.000 mil pesos. El billete consta de 4 fracciones.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

