Lotería del Cauca de HOY, sábado 17 de enero: resultados y ÚLTIMOS NÚMEROS ganadores del sorteo

¿Te lo vas a perder? La Lotería del Cauca se realizará HOY, sábado 17 de enero, como todos los fines de semana y AQUÍ podrás encontrar cada uno de los resultados ganadores y qué jugó el sorteo detalladamente. La suerte podría estar de tu lado en esta nueva edición.

Resultados de la Lotería del Cauca de HOY, 17 de enero

Números ganadores: PENDIENTE

Serie: PENDIENTE

ÚLTIMOS RESULTADOS de Lotería del Cauca

Durante la edición del pasado 10 de enero, los resultados o números ganadores de la Lotería del Cauca fueron los siguientes: 0- 3- 7 -7. Además la serie quedó en: 224.

¿A qué hora sale la Lotería del Cauca?

Las bolillas ganadoras de la Lotería del Cauca, salen al aire a partir de las 11:00 P.M, por lo que es necesario estar a tiempo para no perderse cada resultado.

¿Cuánto cuesta jugar la Lotería del Cauca?

De acuerdo a lo que se sabe por el actual plan de premios, que es de $8.000 millones, un boleto cuesta $16.000 mil pesos. El billete consta de 4 fracciones.