- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Sport Boys
- Al Nassr vs Al Shabab
- Manchester United vs Manchestet City
- Real Madrid vs Levante
- Peñarol vs Rive Plate
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 17 de enero: a qué hora juega, estadística y premio mayor del último sorteo
Este sábado 17 de enero, regresa una nueva edición de la Lotería de Boyacá, que ofrece su premio mayor de $15 millones de pesos. AQUÍ podrás ver los resultados.
HOY, sábado 17 de enero de 2026, puede ser tu día de suerte, gracias a la Lotería de Boyacá. Este popular sorteo de Colombia vuelve con su edición 4607, desde las 10:30 p. m., ¿ya adquirió su boleto? En esta nota le compartimos toda la información para que incremente sus chances de llevarse el premio mayor de $15.000 millones de pesos. ¡Suerte!
PUEDES VER: Lotería de Boyacá del sábado 10 de enero: resultados oficiales y premio mayor del ÚLTIMO SORTEO
Resultados de Lotería de Boyacá: último sorteo del sábado 10 de enero
En el sorteo 4606 de la Lotería de Boyacá, realizado el último sábado 10 de enero de 2026, el número ganador del Premio Mayor fue el 9036, serie 207, con un premio de 15 000 millones de pesos colombianos.
Números ganadores de la Lotería de Boyacá del sábado 10 de enero.
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados por la noche, con el sorteo principal del premio mayor programado entre las 10:40 p. m. y 10:42 p. m., y la transmisión se realiza en vivo a través de canales como Canal Trece y plataformas digitales oficiales, como Facebook Live o YouTube.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá entrega un premio mayor de 15 000 millones de pesos colombianos para el billete completo, lo que representa la cantidad más grande que se puede ganar si tu número resulta ganador con la serie correspondiente.
Secos del sorteo Lotería de Boyacá
En la Lotería de Boyacá, además del Premio Mayor, también se entregan múltiples "secos" o premios secundarios que permiten a más participantes ganar cifras importantes con sus billetes completos. Conoce cuáles son:
- Premio Fortuna: $1 000 millones
- Premio Alegría: $400 millones
- Premio Ilusión: $300 millones
- Premio Esperanza: $100 millones
- Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
- Premios Optimismo: 15 premios de $20 millones cada uno
- Premios Valentía: 38 premios de $10 millones cada uno.
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90