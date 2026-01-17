Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 17 de enero: a qué hora juega, estadística y premio mayor del último sorteo

HOY, sábado 17 de enero de 2026, puede ser tu día de suerte, gracias a la Lotería de Boyacá. Este popular sorteo de Colombia vuelve con su edición 4607, desde las 10:30 p. m., ¿ya adquirió su boleto? En esta nota le compartimos toda la información para que incremente sus chances de llevarse el premio mayor de $15.000 millones de pesos. ¡Suerte!

Resultados de Lotería de Boyacá: último sorteo del sábado 10 de enero

En el sorteo 4606 de la Lotería de Boyacá, realizado el último sábado 10 de enero de 2026, el número ganador del Premio Mayor fue el 9036, serie 207, con un premio de 15 000 millones de pesos colombianos.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados por la noche, con el sorteo principal del premio mayor programado entre las 10:40 p. m. y 10:42 p. m., y la transmisión se realiza en vivo a través de canales como Canal Trece y plataformas digitales oficiales, como Facebook Live o YouTube.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá entrega un premio mayor de 15 000 millones de pesos colombianos para el billete completo, lo que representa la cantidad más grande que se puede ganar si tu número resulta ganador con la serie correspondiente.

Secos del sorteo Lotería de Boyacá

En la Lotería de Boyacá, además del Premio Mayor, también se entregan múltiples "secos" o premios secundarios que permiten a más participantes ganar cifras importantes con sus billetes completos. Conoce cuáles son: