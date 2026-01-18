Sinuano Día de HOY, domingo 18 de enero EN VIVO: resultados y números ganadores del chance

Este domingo 18 de enero, se realizará un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche, por lo que usted podría ser el próximo ganador si logra acertar todos los números. ¿Quiere seguir EN VIVO los resultados de la lotería de Colombia? En esta edición especial de Líbero verificará las bolillas que salen, cómo participar y más detalles.

Sinuano Día HOY, domingo 18 de enero EN VIVO: resultados y números ganadores del juego 09:14 ¡Bienvenido a un sorteo más del Sinuano! El sorteo Sinuano llega este 18 de enero en una nueva emisión que podría convertirte en el próximo millonario de Colombia. AQUÍ podrás encontrar cada resultado y verificar con tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 2:30 pm y las 10:30 pm, respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan, según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.

Sinuano Día y Noche: ¿Cómo reclamar los premios?

Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia a nivel nacional.