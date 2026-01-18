0

Sinuano Día de HOY, domingo 18 de enero EN VIVO: resultados y números ganadores del chance

Revisa cuáles serán los números ganadores del chance de Colombia en sus dos ediciones: Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 18 de enero de 2026. 

Angie De La Cruz
Revisa los números ganadores del último sorteo del Sinuano Día y Noche.
Revisa los números ganadores del último sorteo del Sinuano Día y Noche. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Este domingo 18 de enero, se realizará un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche, por lo que usted podría ser el próximo ganador si logra acertar todos los números. ¿Quiere seguir EN VIVO los resultados de la lotería de Colombia? En esta edición especial de Líbero verificará las bolillas que salen, cómo participar y más detalles.

Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 17 de enero del 2026.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del sábado 17 de enero: ver resultados y números ganadores

Sinuano Día HOY, domingo 18 de enero EN VIVO: resultados y números ganadores del juego

09:14
18/1/2026

¡Bienvenido a un sorteo más del Sinuano!

El sorteo Sinuano llega este 18 de enero en una nueva emisión que podría convertirte en el próximo millonario de Colombia. AQUÍ podrás encontrar cada resultado y verificar con tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 2:30 pm y las 10:30 pm, respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan, según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.

Sinuano Día y Noche: ¿Cómo reclamar los premios?

Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia a nivel nacional.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Lotería de Boyacá de HOY, sábado 17 de enero: RESULTADOS, premio mayor y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO

  2. RESULTADOS Sinuano Noche del sábado 17 de enero: ver números ganadores del último sorteo

  3. Resultados Lotería de Boyacá de HOY, sábado 17 de enero: números ganadores del Premio Mayor

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano