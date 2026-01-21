Resultados Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 21 de enero EN VIVO: qué jugó y ganadores

El Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 21 de enero de 2026, vuelve a captar la atención de miles de apostadores que siguen de cerca este popular juego de azar colombiano. Con dos sorteos diarios, el Sinuano se mantiene como uno de los más consultados por quienes buscan tentar la suerte y verificar sus combinaciones.

Durante esta jornada, los jugadores estarán atentos al desarrollo del Sinuano Día, que se realiza en horas de la tarde, y del Sinuano Noche, programado para la noche. En esta nota de Líbero.pe se publicarán los resultados oficiales apenas sean confirmados, junto con el detalle de qué jugó en cada sorteo.

¿A qué hora se juegan el Sinuano Día y Noche este miércoles?

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo aproximadamente a las 2:30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se realiza cerca de las 10:30 p. m. Estos horarios suelen mantenerse de forma regular durante la semana.

Los resultados se difunden minutos después de cada sorteo a través de los canales oficiales y medios digitales especializados.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Sinuano?

Los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche pueden revisarse a través de las plataformas autorizadas del sorteo y en medios como Líbero, ya que desde este espacio podrás conocer la información apenas sea confirmada por la entidad organizadora.

¿Quién organiza el sorteo del Sinuano?

El Sinuano es administrado por la Lotería del Sinú, institución encargada de realizar los sorteos, validar los números ganadores y difundir los resultados oficiales a nivel nacional.