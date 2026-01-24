Sinuano Día de HOY, sábado 24 de enero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día emociona a miles de participantes en Colombia, quienes pondrán a prueba su suerte HOY, sábado 24 de enero. En esta nota de Líbero, podrá seguir todos los detalles de este popular chance, además, siga el sorteo EN VIVO para conocer los resultados y números ganadores. ¡Mucha suerte!

¿Cuáles son los premios del sorteo Sinuano Día y Noche? Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado. Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado. Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado. Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El sorteo Sinuano Día se celebra todos los días alrededor de las 2:30 p. m. hora de Colombia, mientras que el Sinuano Noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., con un horario adelantado a las 8:30 p. m. en domingos y festivos.

¿Cómo jugar el sorteo Sinuano?

El sorteo Sinuano se juega eligiendo un número de cuatro cifras, que puede ir del 0000 al 9999, el cual se adquiere en puntos de venta autorizados. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir total o parcialmente con el resultado oficial del sorteo, lo que permite acceder a distintos premios según la modalidad de apuesta.

¿Dónde comprar boletos del Sinuano?

Los boletos del sorteo Sinuano se pueden comprar en puntos de venta autorizados de chance y lotería en Colombia, que son los establecimientos oficiales. También es posible adquirirlos a través de la página web oficial de Record, que permite comprar el boleto en línea desde cualquier lugar del país.

¿Cómo reclamar los premios del sorteo Sinuano?

Si resultas ganador en el sorteo Sinuano debes conservar cuidadosamente tu boleto original, ya que este es el comprobante oficial para reclamar cualquier premio. Para cobrar, presenta el ticket y tu documento de identidad en un punto de venta autorizado; allí te orientarán sobre el proceso según el monto que hayas ganado.