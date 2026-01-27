0

Sinuano Día EN VIVO de HOY, martes 27 de enero: revisa los resultados y ganadores del último sorteo

AQUÍ encontrarás los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 27 de enero del 2026. ¿Tendrás suerte? No te pierdas lo ÚLTIMO del sorteo.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo del Sinuano Día y Noche del martes 27 de enero.
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo del Sinuano Día y Noche del martes 27 de enero. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Este martes 27 de enero, regresa el Sinuano Día y Noche para premiar a los afortunados ganadores en Colombia. Si ya tienes tu boleto, AQUÍ podrás acceder a los números y resultados EN VIVO del sorteo, además, conoce a qué hora se juega este popular chance. ¡Te deseamos mucha suerte!

Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del lunes 26 de enero de 2026.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del lunes 26 de enero: resultados del último sorteo

Sinuano Día EN VIVO de HOY, martes 27 de enero: resultados del sorteo

09:59
27/1/2026

¿A qué hora inicia el primer Sinuano de HOY?

El primer juego del Sinuano se llevará a cabo desde las 02:30 P.M, los resultados solo suelen demorar unos cuantos minutos en salir EN VIVO. AQUÍ podrás verificar cada número.

09:20
27/1/2026

¡Bienvenidos al sorteo Sinuano de HOY, 27 de enero!

Este martes 27 de enero, el sorteo tiene una nueva edición que saldrá EN VIVO para jugar con las bolillas y podría darte la suerte de obtener alguno de los millonarios premios. No te pierdas AQUÍ el seguimiento completo de la popular lotería en Colombia.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

Las dos jornadas de Sinuano son el Sorteo Día, que se realiza a las 2:30 p. m., mientras que el Sorteo Noche llega a las 10:30 p. m. Por otro lado, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m.

Premios del Sorteo Sinuano Día y Noche

Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar el sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?

Si deseas participar del Sorteo Sinuano Día y Noche, puedes adquirir tus respectivos boletos de la lotería en puntos de venta autorizados o a través de la página web de Record.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de hoy, martes 27 de enero según Josie Diez Canseco: lee aquí el tarot y predicciones

  2. Sinuano Día y Noche del lunes 26 de enero: resultados y números ganadores del último sorteo

  3. Esposa de Pedro Aquino y su fuerte medida tras rumores de presunta indisciplina del jugador

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano