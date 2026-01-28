Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 28 de enero EN VIVO: últimos resultados y números ganadores del sorteo

El sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 28 de enero, se jugará EN VIVO desde Colombia, y AQUÍ podrás verificar cada uno de los resultados oficiales de la edición, incluyendo el número ganador de la quinta balota. Si compraste tu boleto, entonces te deseamos mucha suerte con la combinación que salga.

resultados Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 28 de enero EN VIVO 09:20 Bienvenidos Este miércoles 28 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Resultados del Sinuano Día de HOY 28 de enero

Número ganador: PENDIENTE

Quinta balota: PENDIENTE

¿Cuáles fueron los últimos resultados del Sinuano?

Durante el pasado martes 27 de enero, las cuatro cifras del resultado del Sinuano Día fueron: 2 0 3 5, mientras que la modalidad de quinta balota tuvo como número final el 5.

¿A qué hora ver el Sinuano Día y Noche HOY, 28 de enero?

El Sinuano Día sale a partir de las 02:30 P.M de lunes a domingo. Por otro lado, el Sinuano Noche juega EN VIVO desde las 10:30 p.m, de igual manera con una emisión diaria.

Plan de premios del Sinuano

Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces. Si aciertas 3 cifras en orden , la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces. Si aciertas 2 cifras en orden , la apuesta se multiplica 50 veces.

, la apuesta se multiplica 50 veces. Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.



¿Dónde jugar el Sinuano?

Puedes jugar con el Sinuano en los puntos de venta de SuperGiros S.A., que estén debidamente acreditados para el proceso. Estos se encuentran alrededor de muchas zonas de Colombia. No obstante, si prefieres comprar tu boleto online, lo puedes hacer vía página web de SuperGiros S.A. o de operadores de juegos de azar oficiales.