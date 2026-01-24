RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 24 de enero: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor

Este sábado 24 de enero del 2026, puede cambiar tu vida gracias a la Lotería de Boyacá. Este popular sorteo de Colombia pone en juego el premio mayor de $15.000 millones y en esta nota podrás seguir EN VIVO el chance para ver los resultados y números ganadores. ¡Mucha suerte!

Último resultado de la Lotería de Boyacá del 17 de enero

En el sorteo de la Lotería de Boyacá correspondiente al sábado 17 de enero de 2026, el número ganador del premio mayor fue el 8227, serie 134, con un acumulado aproximado de 15 000 millones de pesos colombianos para el ganador de esa combinación exacta.

Resultados del premio mayor de la Lotería de Boyacá del sábado 17 de enero.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados por la noche, con el sorteo principal programado alrededor de las 10:40 p. m. (hora de Colombia), momento en el que se extrae el premio mayor.

¿Cómo se juega el sorteo de la Lotería de Boyacá?

El sorteo de la Lotería de Boyacá se juega adquiriendo un billete oficial que contiene un número de cuatro cifras y una serie determinada. Para ganar el premio mayor, el número y la serie del billete deben coincidir exactamente con los resultados del sorteo. También existen premios secundarios o "secos", que se obtienen si el número coincide, aunque la serie sea diferente.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de 15 000 millones de pesos colombianos por billete completo, monto que se reparte semanalmente en cada sorteo regular y representa el premio principal al que aspiran los apostadores que acierten el número y la serie ganadores.

Premios de la Lotería de Boyacá