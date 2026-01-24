- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Inter Miami
- Universitario vs U de Chile
- Villarreal vs Real Madrid
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 24 de enero: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor
La Lotería de Boyacá regresa este sábado 24 de enero con un emocionante sorteo, que ofrece el premio mayor de $15.000 millones. Sigue AQUÍ los resultados.
Este sábado 24 de enero del 2026, puede cambiar tu vida gracias a la Lotería de Boyacá. Este popular sorteo de Colombia pone en juego el premio mayor de $15.000 millones y en esta nota podrás seguir EN VIVO el chance para ver los resultados y números ganadores. ¡Mucha suerte!
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 23 de enero: resultados del último sorteo y números ganadores
Último resultado de la Lotería de Boyacá del 17 de enero
En el sorteo de la Lotería de Boyacá correspondiente al sábado 17 de enero de 2026, el número ganador del premio mayor fue el 8227, serie 134, con un acumulado aproximado de 15 000 millones de pesos colombianos para el ganador de esa combinación exacta.
Resultados del premio mayor de la Lotería de Boyacá del sábado 17 de enero.
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados por la noche, con el sorteo principal programado alrededor de las 10:40 p. m. (hora de Colombia), momento en el que se extrae el premio mayor.
¿Cómo se juega el sorteo de la Lotería de Boyacá?
El sorteo de la Lotería de Boyacá se juega adquiriendo un billete oficial que contiene un número de cuatro cifras y una serie determinada. Para ganar el premio mayor, el número y la serie del billete deben coincidir exactamente con los resultados del sorteo. También existen premios secundarios o "secos", que se obtienen si el número coincide, aunque la serie sea diferente.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de 15 000 millones de pesos colombianos por billete completo, monto que se reparte semanalmente en cada sorteo regular y representa el premio principal al que aspiran los apostadores que acierten el número y la serie ganadores.
Premios de la Lotería de Boyacá
- 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
- 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
- 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
- 1
Resultado Sinuano Noche EN VIVO de HOY, viernes 23 de enero: números ganadores del último sorteo
- 2
Horóscopo de HOY, sábado 24 de enero: conoce qué te deparan los astros para tu signo del zodiaco
- 3
RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 24 de enero: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90