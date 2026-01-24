- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Inter Miami
- Universitario vs U de Chile
- Villarreal vs Real Madrid
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Lotería de Boyacá del sábado 24 de enero: RESULTADOS, premio mayor y números ganadores
HOY, 24 de enero, se jugará la Lotería de Boyacá en un nuevo sorteo que podrás revisar AQUÍ. No te pierdas los números de las bolillas que saldrán.
El sorteo de la Lotería de Boyacá en Colombia llega HOY, sábado 24 de enero en una nueva edición EN VIVO que podría convertir en millonario a uno de los participantes. ¿Compraste tu boleto ganador? Si es así, asegúrate de estar al tanto de los últimos resultados que salgan y AQUÍ podrás verificarlos.
Lotería de Boyacá: resultados de HOY, 24 de enero
- Números ganadores: PENDIENTE
- Serie: PENDIENTE
Resultados del último sorteo de Lotería de Boyacá
Los resultados ganadores del juego que salió durante el pasado sábado 17 de enero, quedaron con los números 8 - 2 - 2 - 7 como combinación ganadora y la serie fue: 1 - 3 - 4.
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá juega todos los sábados a las 10:42 p.m. y se transmite el sorteo del Premio Mayor, previo a ello se pueden visualizar los números ganadores de los demás premios.
¿Cuál es el plan de premio de la Lotería de Boyacá?
- 1 Premio Mayor de $15.000.000.000
- 1 Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000.
- 1 Secos Premio Alegría de $300.000.000.
- 1 Secos Premio Esperanza de $100.000.000.
- 4 Secos Premio Berraquera de $50.000.000.
- 15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000.
- 38 Secos Premio Valentía de $10.000.000.
- Pago al Premio Mayor en diferente serie $4.800.000.
¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Boyacá?
Se debe tener en cuenta que en el caso de que el premio sea inferior a $10 millones, este puede reclamado en cualquiera de las agencias distribuidoras del país.
- 1
RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 24 de enero: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor
- 2
Resultado Sinuano Noche EN VIVO de HOY, viernes 23 de enero: números ganadores del último sorteo
- 3
Horóscopo de HOY, sábado 24 de enero: conoce qué te deparan los astros para tu signo del zodiaco
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90