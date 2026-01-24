Lotería de Boyacá del sábado 24 de enero: RESULTADOS, premio mayor y números ganadores

El sorteo de la Lotería de Boyacá en Colombia llega HOY, sábado 24 de enero en una nueva edición EN VIVO que podría convertir en millonario a uno de los participantes. ¿Compraste tu boleto ganador? Si es así, asegúrate de estar al tanto de los últimos resultados que salgan y AQUÍ podrás verificarlos.

Lotería de Boyacá: resultados de HOY, 24 de enero

Números ganadores: PENDIENTE

Serie: PENDIENTE

Resultados del último sorteo de Lotería de Boyacá

Los resultados ganadores del juego que salió durante el pasado sábado 17 de enero, quedaron con los números 8 - 2 - 2 - 7 como combinación ganadora y la serie fue: 1 - 3 - 4.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá juega todos los sábados a las 10:42 p.m. y se transmite el sorteo del Premio Mayor, previo a ello se pueden visualizar los números ganadores de los demás premios.

¿Cuál es el plan de premio de la Lotería de Boyacá?

1 Premio Mayor de $15.000.000.000

1 Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000.

1 Secos Premio Alegría de $300.000.000.

1 Secos Premio Esperanza de $100.000.000.

4 Secos Premio Berraquera de $50.000.000.

15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000.

38 Secos Premio Valentía de $10.000.000.

Pago al Premio Mayor en diferente serie $4.800.000.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Boyacá?

Se debe tener en cuenta que en el caso de que el premio sea inferior a $10 millones, este puede reclamado en cualquiera de las agencias distribuidoras del país.