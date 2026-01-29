- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mano Menezes
- Liga 1 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla de la Champions League
Sinuano Día EN VIVO de HOY, jueves 29 de enero: sigue los resultados y números ganadores del último sorteo
Sinuano Día y Noche en Colombia realizará un nuevo sorteo HOY, por lo que si quiere participar, sepa qué premios puede llevarte y cómo ver los resultados.
Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresa con una nueva edición este jueves 29 de enero de 2026, y usted podría ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiará en su suerte? En esta nota de Líbero, podrá consultar toda la información que necesitas saber sobre el sorteo y dónde ver EN VIVO los números ganadores.
Resultados Sinuano Día y Noche EN VIVO de HOY, jueves 29 de enero 2026
Bienvenidos
Este jueves 29 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora juega el Sinuano?
El sorteo colombiano se realiza de lunes a viernes en sus dos horarios, Sinuano Día a las 2:30 pm y Sinuano Noche a las 10:30 pm. Asimismo, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m.
Estadística del Sinuano Día y Noche
Los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son: 2, 8, 0, 9, mientras que los dígitos que menos salen son: 4, 5, 7, 3. Ten en cuenta esta información al momento de elegir tu boleto.
¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
¿Cuáles son las loterías de Colombia?
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90