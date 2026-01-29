Sinuano Día EN VIVO de HOY, jueves 29 de enero: sigue los resultados y números ganadores del último sorteo

Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresa con una nueva edición este jueves 29 de enero de 2026, y usted podría ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiará en su suerte? En esta nota de Líbero, podrá consultar toda la información que necesitas saber sobre el sorteo y dónde ver EN VIVO los números ganadores.

Este jueves 29 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El sorteo colombiano se realiza de lunes a viernes en sus dos horarios, Sinuano Día a las 2:30 pm y Sinuano Noche a las 10:30 pm. Asimismo, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son: 2, 8, 0, 9, mientras que los dígitos que menos salen son: 4, 5, 7, 3. Ten en cuenta esta información al momento de elegir tu boleto.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cuáles son las loterías de Colombia?