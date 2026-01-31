Sinuano Día de HOY, sábado 31 de enero EN VIVO: sigue el último sorteo, resultados y números ganadores

El Sinuano Día y Noche de hoy, sábado 31 de enero, llega a Colombia con nuevas oportunidades para los jugadores que siguen este popular sorteo. En esta nota de Líbero podrás revisar EN VIVO los resultados recientes y descubre si la suerte está de tu lado en esta jornada. ¡Mucha suerte!

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 31 de enero 2026 EN VIVO 09:49 Bienvenidos Este sábado 31 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano se juega todos los días con dos sorteos programados: el Sinuano Día se realiza a las 2:30 p. m., mientras que el Sinuano Noche suele llevarse a cabo a las 10:30 p. m. de lunes a sábado. En domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p. m..

El sorteo Sinuano de este sábado se jugará a las 2:30 y 10:30 p. m.

¿Cómo se juega el sorteo Sinuano?

El sorteo Sinuano se juega eligiendo un número de cuatro cifras, que puede ir del 0000 al 9999, y apostándolo en cualquiera de sus dos modalidades. El jugador gana si su número coincide exactamente con el resultado oficial del sorteo correspondiente.

¿Dónde comprar boleto del Sinuano?

Puedes comprar el boleto del Sinuano en puntos de venta autorizados de chance y lotería distribuidos en diferentes localidades de Colombia, donde te venden físicamente el ticket antes de cada sorteo. También está la opción de adquirir tu boleto de forma virtual a través de la página web oficial de Record, lo que te permite participar desde cualquier lugar del país.