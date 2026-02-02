Sinuano Día de HOY, 2 de febrero EN VIVO: resultados del ÚLTIMO SORTEO y jugada ganadora

El sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 2 de febrero de 2026, llegará EN VIVO en este inicio de semana para jugar con la suerte de los participantes que hayan adquirido su boleto. AQUÍ podrás enterarte de cada incidencia de la lotería y qué resultados saldrán en cada edición.

Sinuano Día y Noche de HOY, 2 de febrero EN VIVO: resultados del ÚLTIMO SORTEO 09:15 ¡Bienvenidos al sorteo Sinuano de HOY, 2 de febrero! No te pierdas los últimos resultados del sorteo Sinuano que saldrá HOY, 2 de febrero en sus ediciones de Día y Noche. AQUÍ podrás seguir de cerca las incidencias del juego.

Resultados del Sinuano Día de HOY, 2 de febrero

Números ganadores: PENDIENTE

La Quinta: PENDIENTE

¿A qué hora inicia el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día de HOY se emite a las 02:30 P.M todos los días de la semana sin falta. Por otro lado, el Sinuano Noche sale en vivo desde las 10:30 P.M.

Plan de premios del Sinuano

Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces. Si aciertas 3 cifras en orden , la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces. Si aciertas 2 cifras en orden , la apuesta se multiplica 50 veces.

, la apuesta se multiplica 50 veces. Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.

¿Dónde jugar el Sinuano?

El chance se juega en puntos de venta autorizados de SuperGiros S.A., también a través de la modalidad en línea a través de la página web de SuperGiros S.A. o de operadores de oficiales.

¿Cómo jugar el Sinuano?