RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 31 de enero: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor

Este sábado 31 de enero de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia. Miles de apostadores esperan conocer los números ganadores y comprobar si la suerte estuvo de su lado en esta jornada cargada de expectativa.

PUEDES VER: RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 24 de enero del 2026

Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 24 de enero

El sábado 24 de enero de 2026 se realizó el sorteo número 4608 de la Lotería de Boyacá, en el cual el número ganador del premio mayor fue el 0395, serie 111, con un acumulado de 15.000 millones de pesos colombianos para el afortunado acertante.

Números ganadores de la Lotería de Boyacá del sábado 24 de enero.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados a las 10:42 p.m. hora de Colombia. El sorteo se realiza en la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá.

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería de Boyacá?

Si el premio que ha ganado le otorga el derecho a recibir otro billete o fracción, tiene la opción de cobrarlo en efectivo o intercambiarlo por un nuevo billete para el próximo sorteo. Este trámite puede realizarlo con su vendedor de confianza o en las oficinas de distribución y puntos de venta autorizados, cuya dirección y número telefónico están indicados en el billete o fracción correspondiente.

¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?

Esta lotería se basa en adquirir un billete que contiene un número y una serie específicos, con elementos de seguridad únicos. A través del azar, los participantes tienen la oportunidad de ganar premios establecidos en un plan oficial.