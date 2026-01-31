Lotería del Cauca de HOY, sábado 31 de enero: resultados y ÚLTIMOS NÚMEROS ganadores del juego

La Lotería del Cauca, uno de los sorteos más populares y jugados en Colombia, saldrá EN VIVO este sábado 31 de enero en una nueva edición que podría darte mucha suerte. ¿Compraste tu boleto? Si es sí, no puedes dejar de revisar cada número ganador que te dejaremos AQUÍ.

ÚLTIMOS resultados de la Lotería del Cauca

El sorteo pasado número 2595, que se emitió el último sábado 24 de enero, tuvo como resultados los siguientes números: 8 - 9 - 5 - 1 y la serie fue el 108.

¿En qué hora se juega la Lotería del Cauca?

Este sorteo no se juega diario, como sucede con otras loterías en el país, sino que solo juega los días sábado a partir de las 11:00 pm a través de la señal de Telepacífico.

¿Cuánto cuesta jugar a la Lotería del Cauca?

De acuerdo a lo que indica el actual plan de premios de $8.000 millones, el juego tiene un valor que llega a los $16.000 mil pesos por billete, siendo este el que se divide en cuatro fracciones.

Plan de premios de la Lotería del Cauca

A continuación te dejamos el listado de los principales premios que se entrega con la Lotería del Cauca: