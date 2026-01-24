0

Lotería del Cauca de HOY, sábado 24 de enero: ÚLTIMOS NÚMEROS del sorteo en Colombia

AQUÍ podrás verificar los resultados de la Lotería del Cauca este 24 de enero y consultar si fuiste uno de los afortunados ganadores.

Daniela Alvarado
Lotería del Cauca este 24 de enero en Colombia: resultados
Lotería del Cauca este 24 de enero en Colombia: resultados | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

Este sábado 24 de enero, la Lotería del Cauca se transmitirá EN VIVO desde Colombia y ofrecerá a los participantes la oportunidad de jugar con su suerte una vez más ¡No te pierdas los últimos resultados! A continuación te dejaremos los datos de las bolillas que saldrán y podrás confirmar si ganaste.

Accede a los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche de este viernes 23 de enero.

PUEDES VER: Sinuano Día del viernes 23 de enero: resultados del último sorteo y números ganadores

Lotería del Cauca: resultados de HOY, 24 de enero

  • Números ganadores: PENDIENTE
  • Serie: PENDIENTE

Resultados de la Lotería del Cauca del 17 de enero

El número ganador del Premio Mayor que resultó el pasado sábado 17 de enero de 2026 fue el 9604 correspondiente a la serie 293, esta combinación tiene un valor de $8.000 millones.

¿A qué hora inicia la Lotería del Cauca?

El juego se emite todos los días sábados desde las 11:00 P.M, por lo que es importante estar al tanto de cada incidencia que se vaya dando hasta el momento en el que se realice.

¿Cuál es el plan de premios de la Lotería del Cauca?

1 Premio de $300 Millones, 1 Premio de $200 Millones , 2 Premios de $100 Millones, 3 Premios de $50 Millones, 29 Premios de $10 Millones, 309 Premios Extra Chance Patojos de $6 Millones y más aproximaciones.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería del Cauca?

El premio mayor para el juego de la Lotería de Cuca es de $8.000.000.000 exactamente y solo un afortunado tendrá la oportunidad de llevárselo y cobrar.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, sábado 24 de enero: conoce qué te deparan los astros para tu signo del zodiaco

  2. RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 24 de enero: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor

  3. Horóscopo de Josie Diez Canseco del viernes 23 de enero: predicción gratis para tu signo

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano