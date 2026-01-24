Lotería del Cauca de HOY, sábado 24 de enero: ÚLTIMOS NÚMEROS del sorteo en Colombia

Este sábado 24 de enero, la Lotería del Cauca se transmitirá EN VIVO desde Colombia y ofrecerá a los participantes la oportunidad de jugar con su suerte una vez más ¡No te pierdas los últimos resultados! A continuación te dejaremos los datos de las bolillas que saldrán y podrás confirmar si ganaste.

Lotería del Cauca: resultados de HOY, 24 de enero

Números ganadores: PENDIENTE

Serie: PENDIENTE

Resultados de la Lotería del Cauca del 17 de enero

El número ganador del Premio Mayor que resultó el pasado sábado 17 de enero de 2026 fue el 9604 correspondiente a la serie 293, esta combinación tiene un valor de $8.000 millones.

¿A qué hora inicia la Lotería del Cauca?

El juego se emite todos los días sábados desde las 11:00 P.M, por lo que es importante estar al tanto de cada incidencia que se vaya dando hasta el momento en el que se realice.

¿Cuál es el plan de premios de la Lotería del Cauca?

1 Premio de $300 Millones, 1 Premio de $200 Millones , 2 Premios de $100 Millones, 3 Premios de $50 Millones, 29 Premios de $10 Millones, 309 Premios Extra Chance Patojos de $6 Millones y más aproximaciones.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería del Cauca?

El premio mayor para el juego de la Lotería de Cuca es de $8.000.000.000 exactamente y solo un afortunado tendrá la oportunidad de llevárselo y cobrar.