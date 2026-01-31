- Hoy:
Lotería de Boyacá de HOY, sábado 31 de enero: resultados y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO
No te pierdas el juego de la Lotería de Boyacá HOY, 31 de enero. Revisa si tendrás suerte para obtener uno de los premios del plan.
La Lotería de Boyacá de HOY, sábado 31 de enero, llega con una nueva edición que podría convertirte en millonario. Si eres uno de los participantes que puso en juego su surte con el premio mayor, entonces no te pierdas lo que serán sus resultados y el minuto a minuto. AQUÍ podrás verificar cada número que salga EN VIVO. ¡Mucha suerte!
Resultados de Lotería de Boyacá HOY, 31 de enero
- Números ganadores: PENDIENTE
- Serie: PENDIENTE
¿A qué hora inicia la Lotería de Boyacá?
Las últimas incidencias de la Lotería de Boyacá, las podrás conocer aquí en Libero. Te compartiremos las emisiones que salen a la luz todos sábados desde las 10:42 p.m, que es cuando se inician a repartir los primeros premios.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- 1 Premio Mayor de $15.000.000.000
- 1 Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000.
- 1 Secos Premio Alegría de $300.000.000.
- 1 Secos Premio Esperanza de $100.000.000.
- 4 Secos Premio Berraquera de $50.000.000.
- 15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000.
- 38 Secos Premio Valentía de $10.000.000.
- Pago al Premio Mayor en diferente serie $4.800.000.
¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?
- Necesitarás tu billete ganador y tu documento de identidad.
- Dirígete a las oficinas de la Lotería de Boyacá o a cualquier punto autorizado.
- Entrega tu billete ganador para validación.
- Una vez verificado, podrás recibir tu premio en el acto o se te indicará el proceso a seguir para premios con valores más altos.
¿Quiénes pueden jugar la Lotería de Boyacá?
Para participar de este sorteo, solo se necesita cumplir un único requisito; y es que cualquier ciudadano que tenga 18 años de edad en adelante, puede jugar con las bolillas en Colombia.
