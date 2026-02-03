- Hoy:
RESULTADOS Sinuano Día de HOY, martes 3 de febrero EN VIVO: números ganadores del último sorteo
El Sinuano Día y Noche se emiten HOY, 3 de febrero con sus ediciones EN VIVO y AQUÍ podrás verificar de cerca cada resultados y bolillas ganadoras.
AQUÍ encontrarás los ÚLTIMOS RESULTADOS del Sinuano Día y Noche que saldrá EN VIVO HOY, martes 3 de febrero. ¿Tendrás la suerte de tu lado? Te dejamos cuáles serán todas las combinaciones ganadoras para que compruebes tu boleto del juego y sepas si obtuviste alguno de los premios.
RESULTADOS Sinuano Día de HOY, 2 de febrero EN VIVO: últimos números ganadores del sorteo
Sinuano Día y Noche de HOY, martes 3 de febrero EN VIVO: resultados del último sorteo
Premios del Sinuano en Colombia
- Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
- Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
- Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
- Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
A qué hora inicia el Sinuano Día
El primer sorteo en realizarse este 3 de febrero, que es el Sinuano Día, empezará a transmitirse EN VIVO desde las 02.30 P.M. Si participaste, AQUÍ podrás verificar los números ganadores.
¡Bienvenidos al sorteo Sinuano de HOY, 3 de febrero!
El sorteo Sinuano llega HOY, 3 de febrero con sus dos habituales ediciones de Día y Noche en Colombia. ¿Compraste tu boleto? No te pierdas AQUÍ los resultados.
Resultados del Sinuano Día de HOY, 3 de febrero
- Números ganadores: PENDIENTE
- La Quinta: PENDIENTE
¿Cuáles fueron los resultados del último Sinuano?
El sorteo del Sinuano Día emitido el pasado lunes 2 de febrero, tuvo la siguiente jugada ganadora: 7 - 0 - 6 - 3. Por otro lado, en la modalidad de La Quinta el número elegido fue el 6.
Plan de premios del Sinuano Día y Noche
¿Cuánto cuesta jugar al Sinuano Día y Noche?
Los valores de las apuestas para el Sinuano van desde las $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de ciudadanos con distintos presupuestos. De esta manera, la lotería sigue siendo uno de los más populares.