RESULTADOS Sinuano Día de HOY, martes 3 de febrero EN VIVO: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche se emiten HOY, 3 de febrero con sus ediciones EN VIVO y AQUÍ podrás verificar de cerca cada resultados y bolillas ganadoras.

Daniela Alvarado
Sinuano Día y Noche de HOY, 3 de febrero del 2026: resultados del juego
Sinuano Día y Noche de HOY, 3 de febrero del 2026: resultados del juego | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
AQUÍ encontrarás los ÚLTIMOS RESULTADOS del Sinuano Día y Noche que saldrá EN VIVO HOY, martes 3 de febrero. ¿Tendrás la suerte de tu lado? Te dejamos cuáles serán todas las combinaciones ganadoras para que compruebes tu boleto del juego y sepas si obtuviste alguno de los premios.

Sinuano Día y Noche de hoy, 2 de febrero: consulta resultados oficiales

Sinuano Día y Noche de HOY, martes 3 de febrero EN VIVO: resultados del último sorteo

10:45
3/2/2026

Premios del Sinuano en Colombia

  • Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
  • Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
  • Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
  • Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
10:08
3/2/2026

A qué hora inicia el Sinuano Día

El primer sorteo en realizarse este 3 de febrero, que es el Sinuano Día, empezará a transmitirse EN VIVO desde las 02.30 P.M. Si participaste, AQUÍ podrás verificar los números ganadores.

09:22
3/2/2026

¡Bienvenidos al sorteo Sinuano de HOY, 3 de febrero!

El sorteo Sinuano llega HOY, 3 de febrero con sus dos habituales ediciones de Día y Noche en Colombia. ¿Compraste tu boleto? No te pierdas AQUÍ los resultados.

Resultados del Sinuano Día de HOY, 3 de febrero

  • Números ganadores: PENDIENTE
  • La Quinta: PENDIENTE

¿Cuáles fueron los resultados del último Sinuano?

El sorteo del Sinuano Día emitido el pasado lunes 2 de febrero, tuvo la siguiente jugada ganadora: 7 - 0 - 6 - 3. Por otro lado, en la modalidad de La Quinta el número elegido fue el 6.

Plan de premios del Sinuano Día y Noche

¿Cuánto cuesta jugar al Sinuano Día y Noche?

Los valores de las apuestas para el Sinuano van desde las $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de ciudadanos con distintos presupuestos. De esta manera, la lotería sigue siendo uno de los más populares.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

