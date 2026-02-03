AQUÍ encontrarás los ÚLTIMOS RESULTADOS del Sinuano Día y Noche que saldrá EN VIVO HOY, martes 3 de febrero. ¿Tendrás la suerte de tu lado? Te dejamos cuáles serán todas las combinaciones ganadoras para que compruebes tu boleto del juego y sepas si obtuviste alguno de los premios.

Sinuano Día y Noche de HOY, martes 3 de febrero EN VIVO: resultados del último sorteo 10:45 Premios del Sinuano en Colombia Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces. Si aciertas 3 cifras en orden , la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces. Si aciertas 2 cifras en orden , la apuesta se multiplica 50 veces.

, la apuesta se multiplica 50 veces. Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces. 10:08 A qué hora inicia el Sinuano Día El primer sorteo en realizarse este 3 de febrero, que es el Sinuano Día, empezará a transmitirse EN VIVO desde las 02.30 P.M. Si participaste, AQUÍ podrás verificar los números ganadores. 09:22 ¡Bienvenidos al sorteo Sinuano de HOY, 3 de febrero! El sorteo Sinuano llega HOY, 3 de febrero con sus dos habituales ediciones de Día y Noche en Colombia. ¿Compraste tu boleto? No te pierdas AQUÍ los resultados.

Resultados del Sinuano Día de HOY, 3 de febrero

Números ganadores: PENDIENTE

PENDIENTE La Quinta: PENDIENTE

¿Cuáles fueron los resultados del último Sinuano?

El sorteo del Sinuano Día emitido el pasado lunes 2 de febrero, tuvo la siguiente jugada ganadora: 7 - 0 - 6 - 3. Por otro lado, en la modalidad de La Quinta el número elegido fue el 6.

Plan de premios del Sinuano Día y Noche

Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces. Si aciertas 3 cifras en orden , la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces. Si aciertas 2 cifras en orden , la apuesta se multiplica 50 veces.

, la apuesta se multiplica 50 veces. Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.

¿Cuánto cuesta jugar al Sinuano Día y Noche?

Los valores de las apuestas para el Sinuano van desde las $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de ciudadanos con distintos presupuestos. De esta manera, la lotería sigue siendo uno de los más populares.