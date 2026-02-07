- Hoy:
Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de febrero: resultados y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO
La Lotería de Boyacá llega EN VIVO HOY, 7 de febrero y AQUÍ podrás verificar si fuiste uno de los ganadores de los premios ofrecidos.
HOY, sábado 7 de febrero de 2026, la Lotería de Boyacá se emite EN VIVO en una nueva edición que podría convertirte en el afortunado ganador. ¿Tendrás suerte? Si compraste un boleto para el juego, AQUÍ te contamos cuáles serán los RESULTADOS que saldrán en las bolillas.
PUEDES VER: Sinuano Día de HOY, viernes 6 de febrero EN VIVO: resultados y ganadores del último sorteo
Resultados de la Lotería de Boyacá
- Números ganadores: PENDIENTE
- Serie: PENDIENTE
¿A qué hora inicia la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se emite todos los días sábados desde las 10:42 p.m. y los resultados los podrás revisar a través de la transmisión en vivo AQUÍ, en Líbero.
¿Cuánto cuesta un billete de la Lotería de Boyacá?
- Billete de 4 fracciones: tiene un valor de $20.000 y tiene 4 fracciones cada una por un valor de $5.000.
- Billete de 2 fracciones: cuesta $20.000 y tiene 2 fracciones cada una por un valor de $10.000.
- Billete de una fracción: vale $20.000 y tiene 1 fracción por un valor de $20.000.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- 1 Premio Mayor de $15.000.000.000
- 1 Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000.
- 1 Secos Premio Alegría de $300.000.000.
- 1 Secos Premio Esperanza de $100.000.000.
- 4 Secos Premio Berraquera de $50.000.000.
- 15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000.
- 38 Secos Premio Valentía de $10.000.000.
- Pago al Premio Mayor en diferente serie $4.800.000.
¿Dónde comprar la Lotería de Boyacá?
Es importante tener en cuenta cuáles son las ubicaciones autorizadas para adquirir un boleto y jugar el sorteo.
- El Sitio Web de LottiRed y Loticolombia.
- Puntos de venta Baloto.
- Puntos Gana.
- Máquinas LottiRed.
- Maquinas Sipaga.
- Puntos de venta Paga Todo Bogotá.
- Puntos de venta JER Boyacá y Amazonas.
- Puntos de Venta Codesa en Cali.
- Puntos de Mercaloterias en Cali.
