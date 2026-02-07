- Hoy:
Lotería del Cauca de HOY, sábado 7 de febrero: ÚLTIMOS NÚMEROS ganadores del sorteo y premio mayor
La Lotería de Boyacá de este 7 de febrero, llega con nuevos números ganadores que podrían poner la suerte de tu lado. Revisa AQUÍ los resultados.
La Lotería del Cauca en Colombia, tendrá una nueva emisión este sábado 7 de febrero de 2026, y AQUÍ te indicaremos cuáles serán las últimas combinaciones ganadoras para que compruebes tu boleto y sepas si obtuviste alguno de los premios. ¡Mucha suerte! No te pierdas los resultados.
Resultados de la Lotería del Cauca
- Número ganador: PENDIENTE
- Serie: PENDIENTE
Premio mayor de la Lotería del Cauca
El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de $8.000.000.000 y vale $16.000 mil pesos. El billete consta de 4 fracciones, cada una cuesta $4.000 mil pesos.
Últimos resultados de la Lotería del Cauca
Los números ganadores del juego pasado que se emitió el sábado 31 de enero de 2026, fueron los siguientes: 4 - 5 - 5 - 4. La serie fue el número 116.
¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?
La Lotería del Cauca se realiza todos los sábados a las 11:00 p.m. por el canal de Telepacífico, y desde Líbero podrás revisar cada número ganador que salga.
Premios de la Lotería del Cauca
El Plan de Premios de la Lotería del Cauca es:
- Premio mayor de $8.000 Millones
- 1 Premio de $300 Millones
- 1 Premio de $200 Millones
- 2 Premios de $100 Millones
- 3 Premios de $50 Millones
- 29 Premios de $10 Millones
- 309 Premios Extra Chance Patojos de $6 Millones
