Lotería del Cauca de HOY, sábado 7 de febrero: ÚLTIMOS NÚMEROS ganadores del sorteo y premio mayor

La Lotería del Cauca en Colombia, tendrá una nueva emisión este sábado 7 de febrero de 2026, y AQUÍ te indicaremos cuáles serán las últimas combinaciones ganadoras para que compruebes tu boleto y sepas si obtuviste alguno de los premios. ¡Mucha suerte! No te pierdas los resultados.

Resultados de la Lotería del Cauca

Número ganador: PENDIENTE

Serie: PENDIENTE

Premio mayor de la Lotería del Cauca

El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de $8.000.000.000 y vale $16.000 mil pesos. El billete consta de 4 fracciones, cada una cuesta $4.000 mil pesos.

Últimos resultados de la Lotería del Cauca

Los números ganadores del juego pasado que se emitió el sábado 31 de enero de 2026, fueron los siguientes: 4 - 5 - 5 - 4. La serie fue el número 116.

¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca se realiza todos los sábados a las 11:00 p.m. por el canal de Telepacífico, y desde Líbero podrás revisar cada número ganador que salga.

Premios de la Lotería del Cauca

El Plan de Premios de la Lotería del Cauca es: