ALERTA ROJA en Walmart de Waterloo: presunto INCENDIO provocado desata alarma y obliga a cerrar la tienda

El presunto incendio provocado en Walmart de Waterloo encendió las alertas la noche del domingo, luego de que un fuego se desatara poco después de las 10.00 p. m. en el establecimiento ubicado en Bridgeport Road East. La situación generó alarma entre quienes se encontraban en la zona y obligó al despliegue inmediato de equipos de emergencia.

El incidente, que no dejó personas heridas, ha sido catalogado por las autoridades como sospechoso, lo que refuerza la hipótesis de un incendio provocado en Canadá. Como medida preventiva, la tienda permanece cerrada mientras se evalúan los daños y se realizan trabajos de restauración.

Policía investiga el origen del incendio

El Servicio de Policía Regional de Waterloo confirmó que el caso está siendo tratado como un hecho criminal. Como parte de la investigación del incendio en Walmart Waterloo, las autoridades difundieron la imagen de una persona de interés captada por cámaras de seguridad.

Incendio sospechoso en Walmart de Waterloo obliga a cerrar la tienda.

Los agentes han solicitado la colaboración del público para identificar al individuo y esclarecer lo ocurrido. Este caso se suma a otros incidentes recientes en la región, lo que ha incrementado la vigilancia y preocupación en la comunidad.

Cierre temporal y trabajos de recuperación

Desde Canadá señalaron que el incendio fue un acto criminal que afectará a clientes, empleados y residentes que dependen del establecimiento. El cierre de Walmart en Waterloo impacta directamente en la rutina de muchas personas en la zona.

La empresa aseguró que trabaja junto a las autoridades para garantizar que el local cumpla con todos los estándares de seguridad antes de reabrir. Equipos especializados continúan las labores de limpieza y reparación con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible.