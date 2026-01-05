Motorola Signature: el nuevo teléfono premium que llega en reemplazo del Moto Edge 70 ULTRA para 2026
El Moto Edge 70 Ultra NO saldrá y en lugar de ello llegará el Motorola Signature, el equipo más premium que superará al Galaxy S26 Ultra.
A pocos días de iniciar el año 2026, miles de fanáticos de Motorola han recibido una inesperada noticia, puesto que el teléfono más avanzado de la marca, el Motorola Edge 70 ULTRA ha sido CANCELADO.
Y es que la marca con capitales chinos, anunció que ahora lanzará su nueva línea premium llamado Motorola Signature, la cual revolucionará el mercado, puesto que tiene una configuración que no tiene nada que envidiar al Galaxy S26 Ultra o iPhone 17 Pro Max.
Si bien Motorola Signature es una línea de productos, aún no se sabe el nombre del modelo que reemplaza al Moto Edge 70 Ultra. Sin embargo, ya se ha filtrado todas las especificaciones que tendrá este equipo que tendrá dos tipos de cubierta: cuero vegano y mezclilla o jean.
Uno de los atributos más importantes de este Motorola Signature es sin duda alguna el procesador que tiene: el Snapdragon 8 Elite Gen 5, además de llegar con 16GB de RAM del tipo LPDDR5X, 512GB y 1TB de memoria. Además, se dice que tendrá hasta 7 años de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad.
Si hablamos de la pantalla, este Motorola Signature tendrá un panel Extreme AMOLED de 6.8 pulgadas, con una calidad 1.5K y resolución Super HD de 2780 x 1264 pixeles, además de 165Hz de tasa de refresco y compatibilidad con HDR10+.
Estos son los colores del Motorola Signature. Foto: Motorola
Sin embargo, el atributo más importante de este Motorola premium es su juego de cámaras: sensor principal de 50MP Sony LYTIA 828, ultra gran angular de 50MP, Telefoto Periscopico de 50MP y selfie de 50MP. Videos en 8K a 30fps y 4K a 60fps con esta configuración.
Para finalizar, debes saber que este Motorola Signature llega con una batería de 5200 mAh, con carga de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica. Se dice que durará 41 horas con una sola carga.
¿Qué precio tendrá este Motorola Signature? Se dice que el precio será de entre 1300 a 1500 dólares en el mercado interncional. Sin embargo, en Perú podría estar costando entre 4000 a 5000 soles. ¿Qué te parece?
Características del Motorola Signature. Foto: Motorola
