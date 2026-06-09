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¡Golpe! Club de Liga 1 anunció salida de pieza clave tras llegada de ex Universitario: "Mutuo acuerdo"

Llegada de ex Universitario al primer equipo de la Liga 1 2026 forzó que la institución despida de inmediato a un integrante internacional.

Diego Medina
Ex Universitario forzó salida de pieza clave en club de Liga 1 2026.
Ex Universitario forzó salida de pieza clave en club de Liga 1 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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El mercado de pases en la Liga 1 2026 no se detiene y esta vez un club importante ha tenido que desprenderse de una de sus piezas clave para sumar a su primer equipo a un ex Universitario de Deportes. Un golpe duro para los aficionados, que han quedado impactados con un comunicado oficial de la institución.

Javier Rabanal será entrenador de destacado club de la Liga 1.

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Ex Universitario llegará a club de la Liga 1 2026

En las últimas horas, Cusco FC anunció de manera oficial la destitución del profesor Alejandro Orfila. El estratega uruguayo no logró ubicar al plantel en buenas posiciones del Torneo Apertura y en la Copa Libertadores quedó eliminado, sin opción de acceder a la Copa Sudamericana. Por ello, la directiva prescindió de sus servicios, pese a haber llegado recién en marzo.

Se conoció que Cusco FC avanzó la llegada de Javier Rabanal tras su paso por Universitario de Deportes. El DT español seguirá dirigiendo en la Liga 1, ahora al frente de un elenco dorado que quiere recuperar la senda de las victorias, así como competir en busca del título del Torneo Clausura 2026.

"Cusco FC informa a sus hinchas, medios de comunicación y pública en general que, de mutuo acuerdo, el profesor Alejandro Orfila y su comando técnico, dejaron de pertenecer a nuestra institución. Agradecemos los servicios del profesor y le deseamos los mayores éxitos personales y profesionales", se lee en el comunicado.

Cusco FC

Cusco FC despide a Alejandro Orfila como su director técnico.

Javier Rabanal, ex Universitario, será nuevo DT de Cusco FC

Luego de concretarse su salida de Universitario por los malos resultados en la Copa Libertadores y el Torneo Apertura, la directiva crema prescindió de Javier Rabanal tras los pocos meses que estuvo al mando del plantel. Ahora, seguirá en Perú, pero en una ciudad como Cusco, que quiere tener a su equipo dorado entre los mejores del campeonato.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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