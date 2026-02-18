- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Barcelona vs Argentinos Jrs
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima vs. Banco República
WhatsApp tiene un truco para recuperar tu cuenta si te hackearon: consíguelo en pocos pasos
La aplicación de mensajería suele ser de las más seguras en cuanto a seguridad, pero puede ser vulnerable por ingeniosos hackers que quieren acceder a tu información.
En los tiempo que corren, la ciberdelincuencia cada vez se perfecciona más encontrando siempre las formas para vulnerar la seguridad de los internautas, siendo WhatsApp uno de sus principales objetivos, por lo que es necesario estar pendiente de nuestra cuenta y sersiorarnos de que todo marche a la perfección.
PUEDES VER: El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP
WhatsApp puede ser vulnerable a la ciberdelincuencia
Lo usual es que es tos delincuentes accedan a tu cuenta y tomen el control de esta, con ello, no solo podrán suplantar tu identidad, también pueden manejar tu información personal, o realizar cualquier otro tipo de acto delincuencial sin que te des cuenta.
Por ello, en las siguientes líneas vamos a conocer juntos qué es lo que debes hacer para enterarte de que tu cuenta ha sido hackeada y qué acciones debes realizar para recuperar el control de la misma.
En la actualidad, WhatsApp cuenta con más de 2.7 mil millones de dólares.
Cómo saber si me han hackeado WhatsApp
Es muy importante actuar rápido para que los fascinerosos no realicen crímenes crímenes utilizando tu identidad. Por ello, presta atención a estos indicios:
- Los cierrres de sesión son una señal de que nuestra cuenta de WhatsApp podría estar hackeada, sobre todo si esto se realiza de forma frecuente.
- Los cambios de perfil repentinos, las modificaciones en tu foto sin que lo advirtieras, pero también en tus estados o información personal puede indicar actividad de hackers.
- SI descubres fotos o archivos enviados a tus contactos lo cuales nunca enviaste, suele ser un modus operandi de los ciberlincuentes.
- Si figuran conexiones en horarios extraño, si tus contactos te ven conectados en horas no habituales, entonces, esto es otro indicio de ser víctima de hackers
Qué hacer para recuperar mi cuenta hackeada de WhatsApp
Una vez confirmado que un ciberdelincuente tiene el control de tu cuenta de WhatsApp, entonces será de viral importancia que realices los siguientes pasos y actives ciertas configuraciones dentro la propia aplicación de Meta para librarte de este verdadero flagelo digital.
- Elimina WhatsApp de tu smartpjone para luego instalarlo nuevamente. Es fácil, solo sigue los pasos que te lanza el sistema del servicio de Meta.
- Ahora, debes ingresar a WhatsApp y seguir esta ruta: Ajustes-Cuenta-Verificación en dos paos. Ahora, crea tu PIN de 6 dígitos, para luego añadir cuenta de correo electrónico, alejando los accesos no autorizado.
- Es vital revisar las sesiones activas, para ello debes seguir esta rutia: Ajustes-Dipositivios vinculaods, aquí veririfcarás si hay sesiones abierta en un dispositivos que no es el tuyo. Debes cerrarla cuanto antes.
- 1
¿Vale la pena comprar el Samsung A54 en 2026, cuál es su precio y por qué todos buscan este celular de hace tres años?
- 2
¿Qué tan bueno es el Motorola G96 con procesador Snapdragon, batería de 5500mAh, pantalla rápida de 144Hz y precio barato?
- 3
Galaxy S24 FE: ¿qué precio tiene en 2026 el gama alta de Samsung con cámaras 8K, 512GB y pantalla 120Hz?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90