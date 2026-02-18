WhatsApp tiene un truco para recuperar tu cuenta si te hackearon: consíguelo en pocos pasos

En los tiempo que corren, la ciberdelincuencia cada vez se perfecciona más encontrando siempre las formas para vulnerar la seguridad de los internautas, siendo WhatsApp uno de sus principales objetivos, por lo que es necesario estar pendiente de nuestra cuenta y sersiorarnos de que todo marche a la perfección.

WhatsApp puede ser vulnerable a la ciberdelincuencia

Lo usual es que es tos delincuentes accedan a tu cuenta y tomen el control de esta, con ello, no solo podrán suplantar tu identidad, también pueden manejar tu información personal, o realizar cualquier otro tipo de acto delincuencial sin que te des cuenta.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a conocer juntos qué es lo que debes hacer para enterarte de que tu cuenta ha sido hackeada y qué acciones debes realizar para recuperar el control de la misma.

Cómo saber si me han hackeado WhatsApp

Es muy importante actuar rápido para que los fascinerosos no realicen crímenes crímenes utilizando tu identidad. Por ello, presta atención a estos indicios:

Los cierrres de sesión son una señal de que nuestra cuenta de WhatsApp podría estar hackeada, sobre todo si esto se realiza de forma frecuente.

Los cambios de perfil repentinos, las modificaciones en tu foto sin que lo advirtieras, pero también en tus estados o información personal puede indicar actividad de hackers.

SI descubres fotos o archivos enviados a tus contactos lo cuales nunca enviaste, suele ser un modus operandi de los ciberlincuentes.

Si figuran conexiones en horarios extraño, si tus contactos te ven conectados en horas no habituales, entonces, esto es otro indicio de ser víctima de hackers

Qué hacer para recuperar mi cuenta hackeada de WhatsApp

Una vez confirmado que un ciberdelincuente tiene el control de tu cuenta de WhatsApp, entonces será de viral importancia que realices los siguientes pasos y actives ciertas configuraciones dentro la propia aplicación de Meta para librarte de este verdadero flagelo digital.