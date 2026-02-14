El truco de WhatsApp poco conocido para "silenciar" la app de Meta sin dejar de revisar conversaciones ni navegar por Internet

Si quieres desconectarte un buen rato de la tecnología, de aplicaciones como WhatsApp donde tus contactos te escriben a cada rato, entonces en esta nota conocerás un truco el cual te ayudará a pasar un momento de tranquilidad sin odiosas notificaciones de tu aplicación de mensajería.

Cómo desconectarse de WhatsApp sin dejar de navegar en Internet y redes sociales

Y es que podríamos hablar de varias soluciones para conseguir desconexión de WhatsApp: una de ellas es silenciar las notificaciones de la propia app de Meta, pero ello equivaldría a que tus contactos se enteren de que sus mensajes nos llegan.

Pero, si quieres si quieres desconexión completa sin dejar de navegar en Internet, entonces hay otras formas de conseguirlo, ya que existe una función oculta que emula a lo que conocemos comúnmente como el modo avión, pero que solo aplica para WhatsApp.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo.

Pero ¿Qué pasará al activarla? Pues que no recibirás mensajes tampoco podrás enviarlos. Asimismo, tienes que deshabilitarla para volver a tener conexión con la aplicación de mensajería. Por ello, cuando alguien intente enviarte un mensaje, simplemente solo figurará un check en vez de dos, como cuando no se envía correctamente.

Truco para activar el "modo avión" en WhatsApp

Este truco es de suma utilidad para desconectarse del mundo tecnológico que suele ser tan invasivo. Eso sí, no perderás acceso a Internet ni a ningún otro servicio en tu smartphone. Por ello, si lo quieres realizar, toma nota: