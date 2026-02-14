0
LO ÚLTIMO
Table de posiciones de la Liga 1
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Alianza Atlético

El truco de WhatsApp poco conocido para "silenciar" la app de Meta sin dejar de revisar conversaciones ni navegar por Internet

WhatsApp cuenta con muchas configuraciones poco conocidas que nos ayudarán en diversas necesidades de los usuarios, desde la privacidad hasta la personalización de la app.

Joel Dávila
Este truco de WhatsApp te será de utilidad si no quieres que te molesten.
Este truco de WhatsApp te será de utilidad si no quieres que te molesten. | Composición Joel Davila/Líbero
COMPARTIR

Si quieres desconectarte un buen rato de la tecnología, de aplicaciones como WhatsApp donde tus contactos te escriben a cada rato, entonces en esta nota conocerás un truco el cual te ayudará a pasar un momento de tranquilidad sin odiosas notificaciones de tu aplicación de mensajería.

Conoce aquí otro truco para sacarle máximo provecho a WhatsApp.

PUEDES VER: Lee los mensajes eliminados de WhatsApp sin instalar otras aplicaciones con este truco 100% seguro y exitoso

Cómo desconectarse de WhatsApp sin dejar de navegar en Internet y redes sociales

Y es que podríamos hablar de varias soluciones para conseguir desconexión de WhatsApp: una de ellas es silenciar las notificaciones de la propia app de Meta, pero ello equivaldría a que tus contactos se enteren de que sus mensajes nos llegan.

Pero, si quieres si quieres desconexión completa sin dejar de navegar en Internet, entonces hay otras formas de conseguirlo, ya que existe una función oculta que emula a lo que conocemos comúnmente como el modo avión, pero que solo aplica para WhatsApp.

WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo.

Pero ¿Qué pasará al activarla? Pues que no recibirás mensajes tampoco podrás enviarlos. Asimismo, tienes que deshabilitarla para volver a tener conexión con la aplicación de mensajería. Por ello, cuando alguien intente enviarte un mensaje, simplemente solo figurará un check en vez de dos, como cuando no se envía correctamente.

Truco para activar el "modo avión" en WhatsApp

Este truco es de suma utilidad para desconectarse del mundo tecnológico que suele ser tan invasivo. Eso sí, no perderás acceso a Internet ni a ningún otro servicio en tu smartphone. Por ello, si lo quieres realizar, toma nota:

  • Ingresa a WhatsApp desde tu celular.
  • Accede a Ajustes por medio de los tres puntos ubicados en la parte superior derecha de la aplicación en Android (en la inferior derecha en iPhone).
  • Haz clic en Almacenamiento y datos.
  • Luego busca y presiona en Proxy (función pensada para facilitar la conexión a WhatsApp, pero también para totalmente lo contrario).
  • Cuando ingreses, modifica el proxy escribiendo "127.0.0.1",
  • Para finalizar, guárdalo y activa la opción Usar proxy.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

Lo más visto

  1. El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP

  2. Falta poco para el lanzamiento del Samsung A57: ¿Qué lo diferencia del A56 y valdrá la pena comprarlo en 2026?

  3. ¿Qué tan bueno es el Motorola G96 con procesador Snapdragon, batería de 5500mAh, pantalla rápida de 144Hz y precio barato?

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano