El Motorola Edge 70 puede ser el mejor de 2026: delgado como el iPhone 17 Air con mejor batería, tan potente y barato como el Xiaomi 15T

El iPhone 17 Air, si bien está lejos de ser el primero, puso en vitrina a los celulares delgados, pero Motorola ha dejado chico al modelo de Apple con el lanzamiento del Motorola Edge 70, un smartphone ultra delgado que desafía a este segmento mostrando un equipo de altísimo rendimiento que no sacrifica componentes ni calidad y que fue lanzado al mundo con un precio tan atractivo como accesible.

Motorola Edge 70, celular muy delgado, pero altamente competente

El Motorola Edge 70 incluye una pantalla POLED de 6,67 pulgadas con resolución Super HD de 2712 x 1220 píxeles, junto con tasa de refrescos de 120 hercios de tasa de refresco garantizan velocidad en el desplazamiento, cuenta con 446 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), 4500 nits de brillo máximo, compatibles con contenido en HDR10+, todo ello en un grosor de 5,9 mm (el iPhone 17 Air tiene 5,6 mm).

Cuando bajamos al rendimiento, nos topamos con el Snapdragon 7 Gen 4, que se desenvolverá de forma óptima con tareas pesadas en apps demandantes y también correrá ciertos juegos con gráficos altos, pero sin exagerar. Su RAM es de 12GB LPDDR5X, por lo que no tendrás parones al momentos de navegar o jugar. Su memoria interna se encuentra en los 512GB con descargas uMCP.

Motorola Edge 70, cámaras con buenos resultados

Para que el celular quede perfecto, el apartado fotográfico sacrificó un lente, por lo que contaremos con cámara principal de 50 MP con apertura f/1,8 con Ultra Pixel 2,0, ultra gran angular de 50 MP con apertura f/2.0 a 120 grados, más sensor de luz 3 en 1 y un frontal de 50 MP con tecnología Quad Pixel de 1,28. La grabación de video no destaca de la competencia, ya que su máxima resolución alcanza los 4K a 30fps.

Motorola Edge 70, batería grande para un móvil tan delgado ¿Cómo lo hicieron?

Su batería es otra de sus grandes ventajas teniendo en cuenta su extrema delgadez, pues donde fabricantes como Apple o Samsung han sacrificado autonomía (iPhone 17 Air con 3149mAh y el Samsung S25 Edge con 3800mAh), el Motorola Edge 70 tiene 4800mAh hecho en carbono-silicio, además de estar acompañado por carga rápida de 68W, carga inalámbrica de 15W.

Su sistema operativo de salida es Android 16 con casi nulas modificaciones, pero con una política de actualizaciones de 4 años para dar soporte al sistema operativo y 4 años para mejorar los parches de seguridad del celular.

Motorola Edge 70, la mejor resistencia del mundo

La resistencia es otro de los puntos más atractivos de este teléfono, pues viene con protección contra goles y ralladuras de Corning Gorilla Glass 7i, pero también con certificación IP68/IP69 para sumergirse en el agua sin problemas, pero también soportar chorros calientes. Incluye, además, MIL-STD-810 que lo hace capaz de aguantar temperaturas elevadas y bajo cero, pero también fuertes presiones atmosféricas.

Motorola Edge 70, precio en 2026

Si quieres comprarte este 2026 el Motorola Edge 70, en el mercado internacional tiene un precio que va desde los US$499 dólares a los US$599 dólares, pero en países como Perú su valor está en los 2,299 soles, mientras que en México ronda los 12,999 pesos mexicanos.