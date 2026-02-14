¿Es recomendable comprar el Huawei Pura 80 Ultra con telefoto DUAL, pantalla enorme OLED, carga en minutos y con apps de Google?

Todos hablan de Samsung y Apple, pero Huawei es el verdadero rey de la fotografía como de paneles premium y el Huawei Pura 80 Ultra es el mejor exponente de esto, ya que es el único en el mundo que tiene un telefoto dual con el cual las fotografías son arte puro por sus colores, calidad de detalle, nitidez, entre otros, sin dejar de lado sus virtudes en pantalla, rendimiento, batería, personalización del software y, como cereza del pastel, la posibilidad de descargar servicios de Google esenciales.

Huawei Pura 80 Ultra, pantalla premium reforzada para resistir todo tipo de golpes

Comencemos con lo de siempre, la pantalla, pues este celular trae tecnología OLED LTPO de 6,8 pulgadas, es un panel inmenso, con resolución 2848 x 1276 píxeles, 120 hercios de tasa de refresco para darle mucha fluidez al desplazamiento por el terminal, 460 de densidad de píxeles por pulgadas (ppp), 3000 nits de brillo máximo.

En cuanto a la resistencia, este Huawei Pura 80 Ultra incluye el cristal Kulun Glass de segunda generación que lo hace veces más resistente a golpes y caídas que la versión anterior. También incluye IP68 para sumergirlo al agua hasta los dos metros e IP69 que lo hace una muralla contra altas temperaturas, como a chorros de alta presión.

Huawei Pura 80 Ultra, procesador propio que mejora más con cada lanzamiento

En cuanto al rendimiento, nos topamos con el chip Kirin 9020 hecho por la propia marca y que vendría a asemejarse al Snapdragon 8 Gen 2 que, por ejemplo, tiene el Samsung S23 Ultra. Ello no quita que el celular irá como un avión con apps pesadas, lo mismo que con videojuegos gráficamente demandantes. Su RAM es de 16GB, en tanto que su memoria interna va en los 512GB, evitando lags, reinicios inesperados o bajas de frames.

Huawei Pura 80 Ultra, batería para todo el día que carga en pocos minutos

Su batería es otro de los mejores argumentos con que cuenta el Huawei Pura 80 Ultra, ya que incluye autonomía de 5170mAh apra usarlo de forma continua por poco más de un día, pero su punto fuerte es su carga rápida de 100W con Huawei SuperCharge, pero también la carga inalámbrica de 80W algo pocas visto y 20W de carga inalámbrica reversible.

Huawei Pura 80 Ultra, software personalizable con los servicios de Google

En cuanto al software, nos topamos con EMUI 15, el cual nos permite un control avanzado, así como capas de personalización muy bien logradas. Eso sí, ya contamos con las versiones oficiales de varios servicios de Google desde la App Gallery como YouTube, Gmail, Maps, entre otros, para ellos deben acceder vía MicroG o Aurora Store. Dispone de 5 años de actualizaciones para el sistema operativo así como para parches de seguridad.

Huawei Pura 80 Ultra, la mejor cámara del mundo

El apartado fotográfico es su mayor ventaja, pues nos topamos con un angular de 50 MP de una pulgada con apertura f/1.6 a f/4.0, gran angular de 40 MP con apertura f/2.2, cámara Ultra Chrome de 1,5 MP y la estrella, el telefoto dual, formado por un lente de 50 MP con zoom óptico 3,7X con apertura f/2,4 y otro de 12.5 MP con zoom óptico de 9.4X con apertura f/3.6. Su frontal es de 13 MP con enfoque automático; mientras la grabación de video tienen su tope en los 4K a 60fps.

Huawei Pura 80 Ultra: precio en 2026

En pleno 2026, el Huawei Pura 80 Ultra ha bajado bastante de precio, al punto que en el actual mercado internacional su valor ronda los US$1,190 dólares. En países hispanoamericanos como Perú su costo ronda los 3,999 soles, mientras que en México un equivalente a los 31,999 pesos mexicanos.