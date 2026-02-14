El Samsung A16 aún es el mejor celular ultra barato del mundo: pantalla AMOLED, ROM 1TB, triple cámara por 150 dólares

Por lo general, solemos creer que los celulares de entrada nos presentan lo más básico de lo básico en el mundo de los smartphones, pero el Samsung A16 ha demostrado que, por poco dinero, puede integrar lo mejor de una marca. En la actualidad, este dispositivo no suele superar los 150 dólares.

Samsung A16: características y ficha técnica

Desde el inicio, el Samsung A16 nos dice que no es como cualquier otro celular económico, pues destaca algo que sus hermanos no suelen tener. Ahí donde la mayoría de un panel IPS LCD, este terminal viene con un cristal Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ de 1080 x 2340 píxeles, así como una tasa de refresco de 90 hercios, mucho mejor que los habituales 60 Hz que suele predominar en este segmento. Eso sí, tiene 800 nits de brillo máximo que, no está mal, pero en 2026, incluso para esta gama sabe a poco.

Por otro lado, el Exynos 1330 de fabricación casera es su procesador, el cual no es un portento, pero va sobradito para tareas diarias como navegar por Internet, revisar tus redes sociales, como para ver streaming como Netflix, YouTube o similares. No es recomendable para juegos. Tiene RAM de 4GB, mientras que su memoria interna es de 128GB que puedes ampliar con tarjetas microSD hasta los 1TB.

En cuanto a las cámaras, si bien está lejos de, inclusive, los gama media potentes, nos darán resultados óptimos si somos usuarios no concentrados en la fotografía. En ese sentido, contamos con la principal de 50MP con apertura f/1,8, ultra gran angular de 5 MP con apertura f/2,2, un macro de 2 MP con apertura f/2.4 y la frontal de 13 MP con apertura f/2.0. Eso sí, no es la mejor opción para video ya que graba a un máximo de 1080 a 30fps en el sensor trasero como delantero.

Su batería hace las cosas bien en cuando a autonomía al contar con potencia de 5000mAh, permitiendo uso continuo por casi un día entero, pero la carga rápida de solo 25W nos sabe a poco. Incluso en este gama, los fabricantes apuestan por mejores números como las de 33W o 45W.

Además con conectividad LTE, resistencia básica a salpicaduras de agua con certificación IP54 o Bluetooth 5.3, el Samsung A16 viene con OneUI 6.1 basado en Android 14, pero con una jugosa política de actualizaciones de 6 años de soporte, tanto para el sistema operativo como para los parches de seguridad.

Samsung A16: precio en 2026

Si te convence el Samsung A16 y quieres adquirirlo, entonces este 2026 ha bajado de precio a unos US$150 o US$199 dólares, mientras que en países como Perú está costando unos 599 soles, en tanto que en México lo encuentras a partir de los 2,659 pesos mexicanos.