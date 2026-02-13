Obtén la mayor seguridad en WhatsApp con este truco para proteger todos tus chats y conversaciones: sirve para Android y iPhone

Una de las mayores dudas al usar WhatsApp o cualquier otra aplicación de mensajería es saber si toda la información que compartamos cuenta con los parches de seguridad suficientes para garantizar nuestra integridad en línea. Por ello, el servicio de Meta cuenta con un par de configuraciones que son claves para garantizar esto y en estas líneas las vas a conocer de forma sencilla para iPhone como para Android.

WhatsApp es una aplicación muy segura

Sin embargo, WhatsApp es de la aplicaciones más seguras en temas de privacidad, algo que es indispensable en estos tiempo donde la amenaza virtual no solo aumenta, sino que se perfecciona encontrando mejores y más astutas maneras de vulnerar nuestra información.

En ese sentido, WhatsApp nos permite proteger los mensajes personales por medio de un sistema biométrico que restringe el acceso de entes no autorizadas, sin importar que el celular esté desbloqueado.

Desbloqueo de WhatsApp por rasgos biométricos en Android y iPhone

Eso impide que gente sin escrúpulos ver nuestra información en conversaciones privadas o profesionales, ya que la app de Meta también es en nuestros días una herramienta de trabajo. En ese sentido, la seguridad biométrica permite desbloquear utilizando la huella dactilar en Android y Reconocimiento facial en iPhone.

WhatsApp tiene más de 2,7 mil millones de usuarios en todo el mundo.

A ello, no debemos olvidar el cifrado de extremo a extremo, el cual garantiza que los mensajes enviado y recibidos solo pueden se puedan leer por medio del emisor y destinario.

Cómo activar desbloqueo por rasgos biométricos en WhatsApp Android y iPhone

Por ello, si quieres activar la seguridad biométrica en WhatsApp, lo único que debes hacer es seguir los siguientes pasos. Son fáciles y no te tomarán mucho tiempo:

Ingresa a WhatsApp en tu celular Android o Apple.

Presiona los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla.

Escoge la opción Ajustes.

Ingresan en Privacidad.

Ve hacia abajo hasta toparte con Bloqueo de aplicación.

Debes activar Desbloquear con rasgos.

Confirma la forma cómo quieres hacerlo: FaceID para iPhone o huella dactilar para Android.

Cuando hagas esto, lo que pasará es que el sistema, de forma automática, te pedirá que coloques tu huella digital o rostro para acceder al servicio de Meta, ayudando a que tus conversaciones estén en doble de protegidas.