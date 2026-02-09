Papelera de WhatsApp: dónde está y cómo utilizarla para liberar espacio y evitar mal funcionamiento en tu celular

Uno de los problemas más recurrentes al usar WhatsApp por largas horas es que, en determinado momento, la aplicación nos juega en contra porque comienza a funcionar lento, afectando el rendimiento del dispositivo por almacenar muchos archivos, por lo que muchos usuarios demandan desde hacer años una manera de eliminar estos recursos, razón por la cual son millones en el mundo quienes desean saber la ubicación de la papelera.

Dónde está la papelera de WhatsApp

Y es que con la actualización a WhatsApp 3, el servicio de Meta a puesto a disposición de sus usuarios una nueva "papelera" que nos permitirá realizar acciones concretas como gestionar los archivos eliminados, así como liberar espacio sin necesidad de borrarlo de forma definitiva.

Sin embargo, para la gran mayoría será complicado dar con el paradero de esta papelera, ya que esta se ubica dentro del propio apartado de almacenamiento, a la cual accederemos mediante en la configuración del aplicativo. En dicho lugar se guardan documentos, videos, fotos y audios borrados.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el todo el mundo.

Qué beneficios trae utilizar la papelera de WhatsApp

Por ello, los principales beneficios de conocer dónde se encuentra, así como saber gestionarla te ayudará a: evitar que el celular se quede sin espacio, impedir lags como reinicios inesperados, pero también tendrás la chance de recuperar archivos antes de eliminarlo de forma definitiva.

Por ello, lo que te recomendamos es que, cada cierto tiempo, el que tú decidas, hagas una limpieza general a la aplicación de mensajería, ya que con esa sana operación manual ayudarás a mejorar el rendimiento de WhatsApp, pero también de tu smartphone en general.

Este consejo es particularmente útil si cuentas con un celular que posee poca memoria interna o, por el contrario, ya no le queda mucho espacio en su almacenamiento.