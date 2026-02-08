- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Melgar
- Alianza Lima vs Com. Unidos
- Universitario
- Valencia vs Real Madrid
- Vélez vs Boca Juniors
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Cuál es el truco de WhatsApp para saber quién mira tu perfil: pocos lo conocen y es 100% legal
WhatsApp cuenta con una serie de trucos pocos conocidos que son de vital importancia para optimizar mejor el rendimiento de la aplicación de mensajería.
Millones de personas alrededor del mundo utilizan WhatsApp para comunicarse con sus contactos, pero también para hacer negocios, por lo que en la actualidad tiene más de 2,7 mil millones de usuarios repartidos, pero pocos saben que existen configuraciones o trucos que nos ayudan a que le saquemos todo el provecho al servicio de Meta.
PUEDES VER: Cuál es el "Modo Invisible" de WhatsApp y por qué es el mejor truco para leer mensajes sin que nadie se entere
Truco de WhatsApp para saber quién mira tu perfil
Uno de los más demandados es el truco para saber cuál de tus contactos ha visto tu perfil en WhatsApp o quién revisa la información personal que dejas en esta aplicación, por lo que en las siguientes líneas vamos a conocer cómo conseguir esto.
De plano, debemos decirte que la app no permite acceder a esta info desde alguna opción en particular, pero sí se puede realizar recurriendo a una herramienta que, por lo menos, puede darnos algunas pistas, la cual se encuentra en Estados, pues desde allí podemos conocer qué contactos vieron nuestras publicaciones.
WhatsApp es la aplicación más utilizada en el mundo, dejando muy por detrás a sus competidores.
Pero, para ello es necesario que tengas activadas ciertos configuraciones de privacidad las cuales vamos a explorar a continuación, por lo que te recomendamos tomar nota:
- Ingresa a tu aplicación de WhatsApp en tu smartphone.
- Publica un Estado, no importa el tipo de contenido.
- Hecho esto, revisa las visualizaciones en la cual muestra a cada contacto que vio la publicación.
- También puedes comparar interacciones, sobre todo con personas que no te escriben a menudo.
- Procura mantener activados las recepciones de lectura, pues ello no verás los datos.
Ahora bien, esto no solo te dará acceso a quienes ven tus publicaciones en los estados de WhatsApp, sino también a los contactos que paran atentos a tu actividad en el servicio de Meta, pero que no suelen escribirte.
- 1
¿Qué tan bueno es el Motorola G96 con procesador Snapdragon, batería de 5500mAh, pantalla rápida de 144Hz y precio barato?
- 2
El Motorola G15 de 117 dólares que enamora a todo el mundo: FullHD+, RAM de 16GB y descargas hasta 512GB
- 3
El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90