Cuál es el "Modo Invisible" de WhatsApp y por qué es el mejor truco para leer mensajes sin que nadie se entere
Una gran actualización de WhatsApp para 2026 aplicará un cambio que los usuarios ha pedido durante varios años, uno de los cuales conocerás en las siguientes líneas.
Uno de los pedidos que los usuarios de WhatsApp han hecho por años a la aplicación de mensajería es el poder de controlar la presencia en tiempo real de esta plataforma y con la llegada a nivel mundo de WhatsApp 3.0 promete hacer eco de esta demanda: ya no solo se ocultará la última hora de conexión, sino interactuar en la app sin dejar registro de actividad.
Cómo activar el Modo Invisible en WhatsApp 3.0
Coloquialmente, se conoce a este tipo de configuraciones como el Modo Invisible, la cual no requiere de aplicaciones de terceros ni de conocimientos complejos de tecnología, todo lo contrario, lo haremos desde la propia aplicación de Meta en sencillos pasos, justo lo que muchos usuarios quieren sin complicarse tanto.
Por ello, una vez que actualices a la versión 3.0 de WhatsApp tendrás que seguir estos pasos para activarlo. Ojo, todos los pasos se realizarán desde el llamado Centro de Privacidad. Toma nota:
WhatsApp tiene más de 2 mi millones de usuarios en todo el mundo.
- En tu smartphone, ingresa a WhatsApp.
- Ve hacia Ajustes, luego elige Privacidad.
- Busca y selecciona Presencia Digital.
- Seguidamente, da click en Nadie en la opción Quién puede ver mi última vez.
- Marca Igual que la última vez para el estado en línea.
- Ahora, desactivar Confirmaciones de lectura, para anular el doble check azul.
- Ve a la pantalla de tu celular Android o iPhone, mantén presionado el panel para luego añadir de Widget de WhatsApp de 4x2.
- Cuando lleguen mensajes, no abras la aplicación, desliza hacia la notificación. Debes responder desde el banner.
- También puedes activar el Modo Avión, luego lees el chat, cierras la app y desactivas el Modo Avión.
Ahora, ten en cuenta esto, que si configuras como Nadie en tu privacidad, tú tampoco visualizarás el estado de conexión de tus contactos.
Sin embargo, WhatsApp 3.0 emplea una tecnología de caché pasiva, mediante la cual recibes y organizas mensajes en segundo plano sin que el servicio de Meta reporte una conexión activa en los servidores de la aplicación.
En cristiano, esto significa que puedes abrir y navegar en tus chats sin que el servidor de la aplicación notifique tu presencia a tu lista de contactos, pero, recuerda, esto aplica mientras no ingreses a la app.
