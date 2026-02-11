0
Lee los mensajes eliminados de WhatsApp sin instalar otras aplicaciones con este truco 100% seguro y exitoso

La gran mayoría de usuarios suele creer que cuando eliminas un mensaje en WhatsApp no lo volverás a leer, pero esto no es del toldo cierto y aquí te mostraremos por qué.

Joel Dávila
Conoce aquí otro truco para sacarle máximo provecho a WhatsApp.
Conoce aquí otro truco para sacarle máximo provecho a WhatsApp.
WhatsApp lleva años consolidada como la aplicación de mensajería más utilizada en toldo el planeta, por lo que millones de usuarios en todo el planeta quieren sacarle el máximo provecho al servicio. Sin embargo, uno de los problemas más recurrentes es no poder a los mensajes una vez fueron eliminados, pero esto podría tener solución y hoy lo averiguaremos.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo.

Truco para leer mensajes eliminados en WhatsApp

A veces, por error o porque no lo pensamos bien, eliminamos uno o más mensajes, nos arrepentimos y creemos que no los volveremos a ver, pero existe un truco que te ayudará a, por lo menos, saber qué decía el texto. Y no, no tendrás que recurrir a aplicaciones de terceros o a métodos ilegales para ellos, pues todo lo conseguirás desde la propia configuración del app en manos de Meta.

Por ello, quédate en esta nota porque te mostraremos el truco de WhatsApp 100 por ciento seguro, lejos de riesgo de ser presa de la ciberdelincuencia. Pero, eso sí, solo funcionará en teléfonos Android, por lo que si tienes en tu poder un smartphone de Apple, mejor ni lo intentes. pero ¿En qué consiste?

Cuando uno de tus contactos te envía un mensaje aparece, como sabes, una notificación en tu smartphone, pero, si por diversos motivos, este usuario elimina el texto, entonces la aplicación lanzará de inmediato el aviso de "este mensaje fue eliminado", pero existen casos con el contenido original queda guardado en el sistema.

Por ello, lo que debes hacer es lo siguiente, presta mucha atención para que lo hagas a le perfección y no tenga pérdida.

  • En tu smartphone Android, ingresa a Ajustes.
  • Debes buscar el apartado de Notificaciones.
  • Lo siguiente es habilitar Historial de notificaciones.

Advertencias y limitaciones del truco de WhatsApp

Hecho esto, lo que sucederá es que tu teléfono comenzará a almacenar los avisos recibidos, ello incluirá parte del contenido del mensaje antes que fura eliminado, ello permitirá que lo revises solo ingresando a dicho historial y, acto seguido, encontrar la notificación que desees.

Pero, he aquí una advertencia, pues el truco tiene ciertas limitaciones que debes conocer: que el mismo será efectivo solamente con los mensajes que llegaron cuando las notificaciones estaban activadas, es decir, si el contenido se mostró en la pantalla de tu celular. Asimismo, no puede recuperar fotos, ni videos ni audios eliminados (solo almacenan texto y pedazos de información).

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

