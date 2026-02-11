Lee los mensajes eliminados de WhatsApp sin instalar otras aplicaciones con este truco 100% seguro y exitoso

WhatsApp lleva años consolidada como la aplicación de mensajería más utilizada en toldo el planeta, por lo que millones de usuarios en todo el planeta quieren sacarle el máximo provecho al servicio. Sin embargo, uno de los problemas más recurrentes es no poder a los mensajes una vez fueron eliminados, pero esto podría tener solución y hoy lo averiguaremos.

Truco para leer mensajes eliminados en WhatsApp

A veces, por error o porque no lo pensamos bien, eliminamos uno o más mensajes, nos arrepentimos y creemos que no los volveremos a ver, pero existe un truco que te ayudará a, por lo menos, saber qué decía el texto. Y no, no tendrás que recurrir a aplicaciones de terceros o a métodos ilegales para ellos, pues todo lo conseguirás desde la propia configuración del app en manos de Meta.

Por ello, quédate en esta nota porque te mostraremos el truco de WhatsApp 100 por ciento seguro, lejos de riesgo de ser presa de la ciberdelincuencia. Pero, eso sí, solo funcionará en teléfonos Android, por lo que si tienes en tu poder un smartphone de Apple, mejor ni lo intentes. pero ¿En qué consiste?

WhatsApp cuenta, en la actualidad, con más de 2,7 mil millones de usuarios en todo el planeta.

Cuando uno de tus contactos te envía un mensaje aparece, como sabes, una notificación en tu smartphone, pero, si por diversos motivos, este usuario elimina el texto, entonces la aplicación lanzará de inmediato el aviso de "este mensaje fue eliminado", pero existen casos con el contenido original queda guardado en el sistema.

Por ello, lo que debes hacer es lo siguiente, presta mucha atención para que lo hagas a le perfección y no tenga pérdida.

En tu smartphone Android, ingresa a Ajustes.

Debes buscar el apartado de Notificaciones.

Lo siguiente es habilitar Historial de notificaciones.

Advertencias y limitaciones del truco de WhatsApp

Hecho esto, lo que sucederá es que tu teléfono comenzará a almacenar los avisos recibidos, ello incluirá parte del contenido del mensaje antes que fura eliminado, ello permitirá que lo revises solo ingresando a dicho historial y, acto seguido, encontrar la notificación que desees.

Pero, he aquí una advertencia, pues el truco tiene ciertas limitaciones que debes conocer: que el mismo será efectivo solamente con los mensajes que llegaron cuando las notificaciones estaban activadas, es decir, si el contenido se mostró en la pantalla de tu celular. Asimismo, no puede recuperar fotos, ni videos ni audios eliminados (solo almacenan texto y pedazos de información).