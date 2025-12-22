¡Inesperado! Universitario sorprende al anunciar la salida de su técnico: "Gracias por todo"

Universitario de Deportes ya comenzó las gestiones para la próxima temporada, donde tendrán la obligación de pelear el título nacional y hacer un gran papel en la Copa Libertadores 2026. No obstante, la escuadra merengue sorprendió al anunciar la desvinculación del entrenador del primer equipo.

Universitario anunció la salida de su técnico

En esta ocasión nos referimos al equipo femenino de Universitario, que sufrió un duro golpe luego de perder la final de la Liga Femenina ante Alianza Lima, permitiendo su bicampeonato. Precisamente, tras no lograr el objetivo, el club no dudó y anunció que finalizaron su vínculo con el DT Andrés Usme.

El cuadro crema dio a conocer la noticia mediante sus canales oficiales, donde le agradecieron al estratega por sus servicios al mando del equipo y destacaron el logro de haber clasificado a la Copa Libertadores. De igual forma, le desearon lo mejor para el futuro.

Andrés Usme dejó de ser entrenador de Universitario Femenino.

"¡Gracias por todo, profe! Agradecemos al profesor Andrés Usme y a su comando técnico por su profesionalismo al mando de nuestras Leonas y la clasificación a la Copa Libertadores 2026. ¡Éxitos en sus próximos desafíos!", fue el mensaje del club anunciando la salida del técnico.

La repentina salida del estratega colombiano sorprende de gran manera, sobre todo si consideramos que había llegado a inicios de temporada y logró alcanzar todas las finales de la temporada, ganando incluso el Torneo Clausura.

Universitario jugará la Copa Libertadores Femenina 2026

Luego de haberse coronado con el título del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025, la escuadra merengue obtuvo el derecho de poder participar en la siguiente edición de la Copa Libertadores, por lo que deberán definir a su próxima entrenador con el objetivo de prepararse para el torneo, ya que tendrán que medirse ante grandes equipos.