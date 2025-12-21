Alianza Lima sorprende con mensaje en pleno mercado de fichajes: "Lindo domingo..."

¡Atención! Mediante sus redes sociales, Alianza Lima emitió un potente mensaje en pleno mercado de fichajes del fútbol peruano, destacando que se trata de un lindo domingo por un detalle en particular. Eso sí, la publicación podría caer mal en los hinchas de Universitario de Deportes.

"Lindo domingo. Solo para bicampeonas", precisó el club blanquiazul en su cuenta oficial de 'X', resaltando que hace una semana las íntimas se alzaron con el título de la Liga Femenina 2026 y se hicieron bicampeonas del fútbol peruano. La gran final fue ante la 'U' y terminó con un global de 5-3, dando la vuelta en condición de visitante.

Recordemos que el año pasado Alianza Lima goleó a Universitario y dio la vuelta olímpica en el Estadio Monumental, pero esta temporada la escuadra crema no quiso que eso ocurra y por precaución no disputaron la final en Ate. Vale precisar que este es el cuarto título de las blanquiazules desde que el fútbol femenino se hizo profesional en el Perú.

La imagen que subió Alianza Lima.

Alianza Lima clasificó a la Copa Libertadores

Gracias a que ganó la Liga Femenina 2025, el reglamento de la FPF indica que el cuadro blanquiazul clasificó a la Copa Libertadores del 2027, es decir dentro de dos años. Alianza Lima ya jugó el torneo continental esta campaña debido a que se hizo con el título el Torneo Apertura.

Asimismo, es importante indicar que Universitario de Deportes disputará la competición Conmebol del 2026 gracias a que obtuvo el Torneo Clausura. Esta extraña forma de clasificación sirve para que los clubes vayan preparándose y hagan un mejor papel, aunque solo se instaló para la presente temporada de la Liga Femenina.