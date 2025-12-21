Dejó Alianza Lima en busca de mejores retos y ahora da el batacazo fichando por club de Liga 1

Alianza Lima se ha consolidado como uno de los principales clubes exportadores del fútbol peruano, acumulando varias ventas en los últimos años. Sin embargo, no todos los futbolistas surgidos de sus divisiones menores consiguen afianzarse en el primer equipo. Este fue el caso de una figura que decidió dejar el club en busca de nuevas oportunidades y hoy dio el golpe al firmar por un equipo de la Liga 1.

Dejó Alianza Lima en busca de mejores retos y ahora fichó por club de Liga 1

El mercado de fichajes de la Liga 1 continúa dejando movimientos importantes y uno de ellos fue protagonizado por Juan Pablo II, club que apunta a conformar un plantel competitivo con el objetivo de pelear por un cupo a un torneo internacional. En ese escenario, el elenco de Chongoyape sorprendió al anunciar el fichaje del delantero Jack Durán, atacante formado en las divisiones menores de Alianza Lima.

El cuadro ‘papal’ oficializó la llegada del ‘Diablito’, resaltando su anterior etapa en la institución y las cualidades que ha mostrado sobre el campo en las últimas temporadas.

"Jack Durán vuelve a Juan Pablo II, al lugar donde dejó huella y se ganó el cariño de Chongoyape. De buen pie, visión de juego y gran despliegue, aporta equilibrio y carácter. Esta vez, para quedarse", fue el mensaje que compartió el club a través de sus redes sociales.

Con esta incorporación, queda en evidencia que Juan Pablo II apunta alto de cara a la Liga 1 2026, ya que también sumó a futbolistas de renombre como Christian Cueva, Erinson Ramírez y Paolo Fuentes, entre otros.

Jack Durán tuvo un paso por Alianza Lima

Jack Durán inició su carrera deportiva en las divisiones menores de Alianza Lima y logró convertirse en una pieza clave durante su estadía con la reserva de la escuadra blanquiazul, logrando levantar el trofeo del extinto Torneo de Reservas. No obstante, nunca logró dar el salto al primer equipo, marchándose del club en 2012.