Exjugador de Alianza Lima sorprende al firmar por club rival de la Liga 1 para el 2026

La Liga 1 2025 llegó a su fin y diferentes clubes comenzaron a planificar lo que será el 2026 donde muchos intentarán revertir la situación de los últimos años y conseguir el objetivo. En ese sentido, un futbolista fue confirmado en un club para la siguiente campaña, generando diversas reacciones en los hinchas.

Cabe mencionar que las salidas, refuerzos y renovaciones iniciaron en la parte final del campeonato, pues los equipos son conscientes de que para conseguir la meta necesitan de importantes elementos en el campo. De esta manera, el jugador fue oficializado a través de las redes sociales.

Clubes de la Liga 1 se alistan para la temporada 2026

“El Mago se queda en casa. ¡Víctor Cedrón continúa con ADT y seguirá haciendo magia en La Pasión del Centro del Perú! El 10 de Los Andes , el capitán sigue con nosotros”, publicó el club recientemente, confirmando así que el futbolista seguirá con el cuadro tarmeño luchando en la Liga 1.

Cabe recordar que el jugador tuvo experiencia en Alianza Lima años atrás, donde fue un elemento importante en el campo. Ahora, continuará luchando por alcanzar los objetivos con ADT durante la campaña 2026. El jugador de 31 años también fue considerado en la selección peruana en más de una ocasión.

El volante seguirá como referente y una de las piezas más importantes en el equipo tarmeño que no logró alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana, por lo que solo deberán concentrarse en el campeonato local.