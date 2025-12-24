Los fichajes más destacados y los que decepcionaron en temporada de la Liga 1 2025

La Liga 1 2025 dejó varios momentos destacados en una temporada que terminó con Universitario como tricampeón. Sin embargo, también hubo otros aspectos relevantes a lo largo de la campaña, como los fichajes realizados por los distintos clubes: algunos cumplieron con las expectativas y dieron mucho de qué hablar, mientras que otros terminaron siendo una completa decepción.

Los fichajes más destacados de la Liga 1 2025

César Inga

Iniciamos la lista con César Inga, quien llegó a Universitario de Deportes con el rótulo de suplente y, a base de esfuerzo y regularidad, logró ganarse un lugar en el once titular. El defensor sobresalió por su polifuncionalidad, un factor clave que le permitió brillar tanto en la Copa Libertadores como en el ámbito local, e incluso ser considerado en la selección peruana, donde ya sabe lo que es anotar.

César Inga brilló en el 2025 y ya es pretendido en el extranjero.

Eryc Castillo

Otro de los jugadores más destacados de la temporada fue el ecuatoriano Eryc Castillo. El habilidoso extremo se ganó rápidamente un lugar como indiscutible en Alianza Lima, consolidándose como uno de los goleadores del equipo y firmando actuaciones determinantes, claves para que los blanquiazules realicen un buen papel a nivel internacional en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El ecuatoriano Eryc Castillo se ganó un lugar en Alianza Lima y renovó su vínculo.

Guillermo Viscarra

Guillermo Viscarra fue otro de los puntos más altos de la temporada, luego de mostrar gran seguridad bajo los tres palos de Alianza Lima. El arquero resultó clave en múltiples victorias, especialmente en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, donde sus intervenciones fueron determinantes para evitar goles rivales y sostener la destacada campaña internacional de los blanquiazules.

Guillermo Viscarra logró ganarse la titularidad y es uno de los fijos en Alianza Lima.

Facundo Callejo

No se puede cerrar la lista de los mejores fichajes sin mencionar a uno de los futbolistas más destacados de la temporada: Facundo Callejo. El delantero argentino se consolidó como el máximo goleador del campeonato tras anotar 25 goles, siendo el principal artífice de la histórica campaña de Cusco FC, que finalizó como Perú 2 y logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Facundo Callejo cerró la temporada como el goleador de la Liga 1

Los fichajes que decepcionaron en la Liga 1 2025

Sergio Peña

Sergio Peña regresó al fútbol peruano tras varias temporadas en el exterior al firmar por Alianza Lima. El volante inició el campeonato con un rendimiento aceptable, pero con el paso de los partidos su nivel fue disminuyendo, al punto de perder el puesto y pasar a ser suplente. Esto le valió constantes críticas por parte de la hinchada, además de verse envuelto en algunas polémicas por actitudes y declaraciones fuera del campo.

Sergio Peña no logró sobresalir tras su llegada a Alianza Lima. Foto: Carlos Félix/URPI

Felipe Vizeu

El delantero brasileño llegó a Sporting Cristal como uno de los fichajes más mediáticos de la temporada, respaldado por su trayectoria y su pasado en Flamengo. Sin embargo, nunca logró consolidarse en el cuadro celeste y quedó fuera de varias convocatorias. Disputó apenas nueve partidos y solo anotó dos goles. Además, su recordado error en los playoffs ante Alianza Lima terminó de marcar una etapa decepcionante.

Felipe Vizeu decepcionó desde su llegada al Rímac.

Diego Churín

Otra de las grandes decepciones del año fue Diego Churín. El atacante argentino arribó a Universitario con la misión de convertirse en el goleador del equipo y relegar a Álex Valera, pero nunca pudo cumplir con las expectativas. Su falta de eficacia lo llevó a ocupar un rol secundario y apenas sumó 840 minutos en la temporada, en los que marcó cinco goles. Un rendimiento muy por debajo de lo esperado, considerando su trayectoria en clubes como Cerro Porteño y Gremio.

Diego Churín no logró consolidarse en Universitario. Foto: Sebastián Blanco/URPI

Pablo Ceppelini

El uruguayo llegó a Alianza Lima a inicios de temporada con la responsabilidad de asumir el rol de ‘10’ del equipo, generando ilusión por sus antecedentes en Atlético Nacional y Peñarol. No obstante, pese a mostrar condiciones, nunca logró consolidarse en el campo y terminó siendo más noticia por situaciones extradeportivas. Finalmente, dejó el club al cierre de la temporada.