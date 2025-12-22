- Hoy:
Gerardo Ameli confesó lo que dijo Paolo Guerrero para no jugar el amistoso con Perú: "Quería..."
El DT de la selección peruana SAFAP, Gerardo Ameli, no dudó en confesar la razón que le dio Paolo Guerrero para no ser considerado en el amistoso.
La selección peruana afrontó un amistoso ante Bolivia en Chincha como parte de su cronograma de cierre de año. El equipo SAFAP estuvo liderado por Gerardo Ameli, quien sorprendió con una lista de convocados poco habitual. En medio de ello, se reveló que existía la posibilidad de que Paolo Guerrero integre la nómina para el gusto de hinchas.
Sin embargo, como es de conocimiento para todo público, el 'Depredador' no integró la lista de delanteros para este amistoso de la Bicolor ante su similar de Bolivia. El atacante titular fue Matías Succar, quien no logró convertir gol en los minutos que tuvo en el campo de la ciudad de Chincha.
¿Por qué Paolo Guerrero no jugó amistoso de Perú?
Según palabras del profesor Ameli post partido, el mismo Paolo Guerrero manifestó al comando técnico y FPF de no estar en este compromiso a jugarse en Chincha. El delantero tuvo una carga de partidos en el cierre de temporada, por lo que quería tomarse un descanso en las últimas semanas del 2025.
Esto se entendió de buena manera por parte de Gerardo Ameli, quien apostó por nuevos nombres para que tengan la oportunidad de mostrarse ante los aficionados y/o clubes que se encuentran en la búsqueda de jugadores para potenciar sus planteles profesionales.
"Cuando definí que íbamos a estar, él (Paolo Guerrero) como que había avisado que quería tomarse un tiempo de descanso. Tenía unas molestias físicas y cerrar más tranquilo el año. Y se entendió. Ha sido de mucho desgaste", manifestó Gerardo Ameli en zona mixta.
(VIDEO: América TV - Difusión)
Paolo Guerrero jugará su último año con Alianza Lima
El delantero peruano, Paolo Guerrero, confesó en una entrevista a una radio nacional que el 2026 será su último año como futbolista profesional. El 'Depredador' se retirará en Alianza Lima y buscará dar todo de sí para cerrar su carrera con un título para el club de sus amores.
