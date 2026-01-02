Marcos López deja rotundo mensaje sobre las promesas del fútbol peruano: "Con el talento no…"

Tras un complicado 2025 para la selección peruana, al no lograr la clasificación al Mundial 2026, inicia un nuevo año con muchas ilusiones en el que los referentes esperan poder conseguir los próximos objetivos junto a las jóvenes promesas. Uno de los experimentados es Marcos López, quien se refirió a la Blanquirroja.

Fue en el aeropuerto internacional Jorge Chávez donde el jugador de Copenhague de Dinamarca conversó con los medios de comunicación que lo abordaron antes de partir a Europa, luego de haber pasado fiestas de fin de año. El lateral de la Bicolor dejó un contundente mensaje.

¿Qué dijo Marcos López sobre las jóvenes promesas?

“Hay jóvenes que están queriendo salir, que están queriendo darse a conocer. Siempre les digo que trabajen con disciplina, que solo con el talento no alcanza para ser importante o jugar en ligas importantes. Vamos a dar lo mejor siempre por el escudo y espero que sigamos creciendo", dijo.

(Video: Entre Bolas)

Asimismo, se refirió al nivel mostrado por el combinado nacional en el 2025, resaltando que se vio una mejoría en el campo, por lo que confía en lograr los objetivos que se vienen en adelante, sobre todo después de la Copa del Mundo.

“Creo que a nivel de selección son amistosos lo que viene. Si bien es cierto los partidos anteriores no salieron como esperábamos, creo que la idea de juego se vio. Tuvimos un poco más de noción de lo que quería el comando técnico. De más en adelante, creo que tenemos que seguir con el objetivo puesto en lo que viene”, explicó.