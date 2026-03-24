¿Titular? Ugarriza revela qué le dijo Mano Menezes previo a los amistosos: "Me va a pedir..."

El jugador de Kiryat Shmona, Adrián Ugarriza, llegó a la concentración en Francia con todo el equipo de la selección peruana y reveló detalles de la primera conversación que tuvo con Mano Menezes. El primer amistoso será ante Senegal el sábado 28 de marzo en el Stade de France.

Adrián Ugarriza está en su mejor momento a nivel profesional y está disfrutando de la convocatoria de Mano Menezes para ser parte del primer proceso del entrenador brasileño. El delantero que sonó para ser refuerzo de Universitario tendrá minutos en el campo de juego y podría convertirse en una nueva alternativa en la delantera junto a Álex Valera.

Ugarriza revela conversación con Mano Menezes

El jugador de 29 años aseguró estar más que feliz al ser parte de la nueva etapa de la selección peruana. “Me siento muy ilusionado de que las cosas puedan salir bien, de que el equipo se adapte rápido”, explicó para el programa de ‘Nada que no sepa’.

Asimismo, Adrián Ugarriza también recalcó la importancia de la comunicación con el entrenador de la selección peruana. “En cuanto a lo futbolístico aún no hemos tenido la oportunidad de hablar, hemos conversado pero de otros temas, pero, bueno, muy ansioso que en estos días pueda tener esa oportunidad y ver qué es lo que me va a pedir”, indicó.

(Video: Nada que no sepa)

Cabe resaltar que Mano Menezes dejó en claro que todos los convocados tendrán minutos en los dos amistosos contra Senegal y Honduras. El DT brasileño buscará encontrar el equipo pensando a largo plazo y alcanzar la clasificación del próximo Mundial.

El nombre de Ugarriza sonó para convertirse en refuerzo de Universitario de Deportes esta temporada, pero las prioridades del jugador son mantenerse en el extranjero y su regreso al fútbol peruano no se concretó.