Ferrrari reveló si habrá partido de despedida a Guerrero con la selección peruana: "No lo..."

La selección peruana partió hacia Europa para disputar los primeros partidos bajo el liderazgo de Mano Menezes. En ese contexto, el director general de la FPF, Jean Ferrari, fue entrevistado por los periodistas y consultado directamente sobre la posibilidad de un partido de despedida para Paolo Guerrero con la Bicolor.

Jean Ferrrari reveló si habrá partido de despedida a Paolo Guerrero con la selección peruana

Guerrero ha manifestado su deseo de terminar su paso por la selección peruana con una despedida; sin embargo, indicó que no depende de él realizarlo.

Tras ello, Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol, fue consultado directamente si está en planes organizar un partido que marque la despedida del '9' de Alianza Lima con la Bicolor.

Jean Ferrari afirmó que aún no ha hablado directamente con Paolo Guerrero para realizar un partido de despedida; sin embargo, dejó en claro que el delantero es y fue un jugador importante en la historia de la selección peruana, por lo que espera poder conversar con él para empezar los trámites.

"No, no lo hemos hablado. Pero seguramente, en su momento conversaremos cuando él lo crea conveniente también. Siempre Paolo es importante en la selección, siempre", mencionó.

Video: América TV

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre partido de despedida con la selección peruana?

Después de la victoria ante Juan Pablo II en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Paolo Guerrero fue consultado sobre la posibilidad de un partido de despedida con la selección peruana. Ante esto, dijo lo siguiente: “No va a partir de mí. Creo que, si al final la selección quiere organizar un partido, estaré encantado. Y si no, como acabo de mencionar, todos los peruanos debemos apoyar a nuestra selección como patriotas”.

Paolo Guerrero en la selección peruana

Guerrero ha disputado 129 partidos con la Bicolor y ha logrado anotar 41 goles. Desde su debut ante Bolivia por las Eliminatorias 2006 hasta su último partido con Ecuador por las Clasificatorias 2026, el delantero ha sido fundamental para clasificar al Mundial Rusia 2018 y ser subcampeón de la Copa América 2019. Además, es el goleador de la selección peruana en la historia.