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Mano Menezes sorprende a hinchas y define al nuevo '10' de la selección peruana: "Asume..."
La selección peruana está cerca de iniciar un nuevo proceso al mando de Mano Menezes y se conoció que ya definió al jugador que portará la '10' de la Bicolor.
La selección peruana continúa con sus preparativos para poder enfrentar a Senegal este sábado por un amistoso internacional por fecha FIFA. La expectativa de los hinchas es grande por conocer al primer once que alineará el DT Mano Menezes, además de los dorsales de algunos jugadores. Ante ello, se reveló quien será el portador del mítico ‘10’ de la Bicolor.
Mano Menezes define al nuevo '10' de la selección peruana
Uno de los dorsales más emblemáticos de la selección peruana es la ‘10’, un número que ha sido defendido por jugadores de talla mundial y que dejaron un grato recuerdo en los hinchas, como Jefferson Farfán, Roberto Palacios, Christian Cueva, Julio César Uribe e incluso el propio Teófilo Cubillas.
En ese contexto, en la previa del partido se conoció, a través del programa ‘Linkeados’, que el técnico brasileño ya definió al futbolista que portará la camiseta ‘10’ de la selección peruana en su primer amistoso. Se trata de Joao Grimaldo.
Joao Grimaldo usará la '10' de la selección peruana con Mano Menezes
“¡Asume la responsabilidad! Joao Grimaldo usará la número '10' en la selección peruana de Mano Menezes”, informaron mediante su cuenta de ‘X’. Una noticia que ha dejado sorprendidos a los hinchas.
Si bien Grimaldo no se caracteriza por ser un mediapunta clásico, a comparación de otros jugadores como Jairo Vélez o Jairo Concha, es uno de los futbolistas más talentosos que actualmente integran la Bicolor, además de adquirir cierta regularidad con el Sparta Praga
Asimismo, el exjugador de Sporting Cristal es considerado uno de los grandes prospectos del fútbol peruano, por lo que ahora tendrá la responsabilidad de estar a la altura de un dorsal histórico que ha sido llevado por los mejores jugadores del país.
Números de Joao Grimaldo
En la última temporada, Joao Grimaldo logró terminar como uno de los mejores jugadores del Riga FC donde anotó 4 goles y dio 5 asistencias en 27 partidos. Estos registros lo llevó a fichar por el Sparta Praga para este 2026, donde viene sumando minutos y ha disputado 6 partidos, donde marcó un gol.
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