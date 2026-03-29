¿A qué hora juega Bolivia vs Irak? Horario del partido por el repechaje al Mundial 2026

Bolivia se mide ante Irak por la gran final del repechaje al Mundial 2026. Este partido se jugará en el estadio BBVA, recinto ubicado en Monterrey y el ganador de este infartante duelo se ganará un cupo al máximo evento deportivo del planeta. Repasa horarios para seguir el cotejo.

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¿Cuándo juega Bolivia vs Irak?

El partido entre Bolivia e Irak se juega este martes 31 de marzo.

¿A qué hora juega Bolivia vs Irak?

Perú, Colombia y Ecuador: 22.00

Bolivia y Venezuela: 23.00

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 0.00 (del miércoles 1)

México: 21.00

Estados Unidos: 23.00 (Miami y Nueva York) y 20.00 (Los Ángeles)

España: 5.00 (del miércoles 1)

Bolivia vs Irak: previa del partido

Recordemos que la ‘Verde’ accedió a la final de este torneo tras vencer a Surinam en las semifinales por 2-1 y ahora apunta a clasificar a un Mundial luego de 32 años de ausencia.

Se espera que el elenco altiplánico repita el mismo once de su anterior partido, esta vez ante un rival que ha venido creciendo en la clasificación de Asia, donde quedó a un paso del cupo directo.

Bolivia no juega un Mundial desde Estados Unidos 1994.

Por su parte, los ‘Leones de Mesopotamia’ no clasifican a un Mundial desde México 1986 y accedieron directamente a la final de la repesca gracias a su mejor ubicación ranking FIFA.