Colombia vs Francia se verán las caras este domingo 29 de marzo en un emocionante partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de marzo. Este duelo que se disputará en el Northwest Stadium, sirve de preparación para el Mundial 2026 y dará inicio a las 3:00 p.m. (hora peruana y colombiana). La transmisión del encuentro va por la señal de Caracol TV y RCN Televisión.

¿A qué hora juega Colombia vs Francia?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para ver el inicio del partido de Colombia vs Francia por fecha FIFA.

Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 5:00 p.m.

México y Centroamérica: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

¿Dónde ver Colombia vs Francia EN VIVO?

El duelo entre Colombia vs Francia podrá ser sintonizado EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports en la gran mayoría de países de Sudamérica.

En Colombia, el compromiso se podrá ver mediante la señal de Caracol TV y RCN. De igual manera, si quieres ver el duelo de forma ONLINE estará disponible por Caracol Play en todo el territorio colombiano.

Previa del partido Colombia vs Francia por amistoso internacional

Colombia vuelve al ruedo con la misión de superar la mala imagen que dejó en el último partido ante Croacia, donde cayeron por 2-1. Los ‘Cafeteros’ ahora buscan una victoria que sirva de ilusión para el Mundial 2026.

Colombia busca dar el golpe y vencer a Francia en Washington.

El equipo de Néstor Lorenzo ha venido teniendo buenos resultados en sus últimos compromisos, aunque vieron finalizada su racha de nueve partidos sin derrotas. Además, demostraron que siguen dependiendo del talento de James Rodríguez.

Por su parte, Francia llega con la moral en alto tras vencer por 2-1 a Brasil en un intenso partido. ‘Les Blues’ encadenan ocho partidos sin conocer derrotas y han ganado siete de ellos. Además, cuentan en sus filas con un Kylian Mbappé recuperado de sus lesiones y con la pólvora encendida, luego de marcar en el último partido.

Francia llega en un gran momento tras vencer a Brasil por 2-1

¿Qué canal transmite partido de Colombia vs Francia

Si deseas ver EN VIVO el partido amistoso entre Colombia vs Francia, aquí te dejamos los canales confirmados para los distintos países del mundo.

Argentina, Chile y Uruguay: DIRECTV Sports.

Bolivia: Tuves

Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV Plus, Canal GOAT, Sky Plus, Vivo Play y Xsports.

Perú: DirecTV Sports.

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play y ditu.

Ecuador: Canal del Futbol.

Venezuela: DirecTV Sports e inter.

México: Claro Sports.

España: DAZN.

Estados Unidos: Telemundo y Universo.

Colombia vs Francia: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Francia es considerado como el claro favorito para quedarse con el triunfo ante Colombia. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas.

Casa de apuestas Colombia Empate Francia Betsson 4.95 3.70 1.68 Betano 5.40 3.80 1.67 Bet365 4.50 3.90 1.67 1xBet 5.63 3.90 1.71 Te Apuesto 4.79 3.74 1.71

Colombia vs Francia: historial de enfrentamientos

23/03/2018 | Francia 2-3 Colombia (Amistoso)

03/06/2008 | Francia 1-0 Colombia (Amistoso)

18/06/2003 | Francia 1-0 Colombia (Copa Confederaciones)

Colombia vs Francia: alineaciones probables

Posible alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Posible alineación de Francia: Lucas Chevalier; Malo Gusto, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise; Rayan Cherki, Marcus Thuram y Kylian Mbappé.

¿En qué estadio juegan Colombia vs Francia?

El duelo entre Colombia vs Francia se jugará en el Northwest Stadium en Landover, Maryland. Este recinto está ubicado en Washington D.C. en Estados Unidos y cuenta con una capacidad para albergar a más de 60 mil espectadores.