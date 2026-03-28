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¿A qué hora juega Colombia vs Francia, canal TV y dónde ver el amistoso internacional?
Las selecciones de Colombia y Francia se enfrentarán en un partido importante como parte de la fecha FIFA. Conoce los horarios y canales para ver en vivo.
El equipo de Néstor Lorenzo volverá a medirse contra un gigante en su preparación para el Mundial 2026. A falta de pocos días para el comienzo del torneo más importante del fútbol, Colombia y Francia jugarán un importante amistoso internacional que se podrá seguir a través de la señal de televisión y plataformas de streaming en tiempo real. Revisa todos los detalles a tener en cuenta.
Colombia y Francia jugarán un importante partido amistoso como parte de la doble fecha FIFA en Washington con miras a llegar en la mejor forma al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Ambos entrenadores tienen el objetivo de definir la lista de convocados para la cita mundialista.
¿A qué hora juega Colombia vs Francia?
¡Horarios definidos! Colombia vs. Francia se enfrenta en la segunda fecha de los amistosos FIFA. En territorio colombiano y peruano, el encuentro se juega a las 2.00 p. m. el domingo 29 de marzo desde el estadio Northwest.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1.00 p. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4.00 p. m.
- España: 8.00 p. m.
¿En qué canal ver Colombia vs Francia?
El partido entre Colombia vs. Francia se podrá ver a través de la señal de Gol Caracol, RCN y Caracol TV en todo Colombia. Si estás en Estados Unidos, podrás sintonizarlo por Telemundo o Universo.
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina
- Bolivia: Tuves
- Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+ Vivo Play, Xsports
- Chile: DIRECTV Sports Chile
- Ecuador: Canal del Futbol
- Perú: DIRECTV Sports Peru
- España: DAZN Spain
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, inter
Posibles alineaciones Colombia vs. Francia
- Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerson Mosquera, Deiver Machado; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Jorge Carrascal, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez.
- Francia: Lucas Chevalier; Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Lucas Hernández; Ngolo Kanté, Eduardo Camavinga; Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki, Desire Doué y Marcus Thuram. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
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