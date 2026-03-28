¿A qué hora juega Colombia vs Francia, canal TV y dónde ver el amistoso internacional?

El equipo de Néstor Lorenzo volverá a medirse contra un gigante en su preparación para el Mundial 2026. A falta de pocos días para el comienzo del torneo más importante del fútbol, Colombia y Francia jugarán un importante amistoso internacional que se podrá seguir a través de la señal de televisión y plataformas de streaming en tiempo real. Revisa todos los detalles a tener en cuenta.

Colombia y Francia jugarán un importante partido amistoso como parte de la doble fecha FIFA en Washington con miras a llegar en la mejor forma al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Ambos entrenadores tienen el objetivo de definir la lista de convocados para la cita mundialista.

¿A qué hora juega Colombia vs Francia?

¡Horarios definidos! Colombia vs. Francia se enfrenta en la segunda fecha de los amistosos FIFA. En territorio colombiano y peruano, el encuentro se juega a las 2.00 p. m. el domingo 29 de marzo desde el estadio Northwest.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1.00 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Colombia vs Francia?

El partido entre Colombia vs. Francia se podrá ver a través de la señal de Gol Caracol, RCN y Caracol TV en todo Colombia. Si estás en Estados Unidos, podrás sintonizarlo por Telemundo o Universo.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tuves

Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+ Vivo Play, Xsports

Chile: DIRECTV Sports Chile

Ecuador: Canal del Futbol

Perú: DIRECTV Sports Peru

España: DAZN Spain

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, inter

Posibles alineaciones Colombia vs. Francia