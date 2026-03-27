Marcelo Martins dejó impactante publicación tras victoria de Bolivia ante Surinam en el repechaje

La selección boliviana logró dar un paso crucial en su camino rumbo al Mundial 2026. La Verde logró vencer por 2-1 a Surinam en las semifinales del repechaje y solo resta que venzan a Irak para poner su nombre en la cita mundialista. Tras ello, Marcelo Martins decidió pronunciarse en sus redes sociales con una impactante publicación.

Recordemos que el histórico delantero boliviano volvió del retiro con la finalidad de poder apoyar a su selección en su objetivo de llegar al Mundial. Sin embargo, el DT Óscar Villegas decidió dejarlo fuera de la lista de convocados para estos compromisos.

Marcelo Martins dejó impactante publicación tras victoria de Bolivia

uego de la victoria del conjunto altiplánico, Marcelo Martins utilizó sus redes sociales para expresar su sentir tras quedar su selección a un paso de volver a disputar una Copa del Mundo después de 32 años.

Lejos de mostrar molestia por no haber sido considerado en la convocatoria, el delantero boliviano publicó una historia en su cuenta de Instagram donde se le observa siguiendo el partido ante Surinam, acompañado de su histórica camiseta con el dorsal ‘9’ y una mini réplica de la Copa América, en alusión al título conseguido en 1963.

Marcelo Martins siguió la victoria de Bolivia vs Surinam pro el repechaje

Esta actitud refleja el gran cariño que el ‘Matador’ mantiene por su país, priorizando a su selección por encima de intereses personales y sumándose al apoyo de sus compatriotas hacia la ‘Verde’.

Además, en una historia posterior, Marcelo Moreno Martins se mostró entrenando junto a sus compañeros de Oriente Petrolero, demostrando que continúa trabajando de la mejor manera en busca de recuperar su mejor nivel, pensando en una posible clasificación de su selección al Mundial Norteamérica 2026.

Bolivia vs Irak: fecha de la final del repechaje

En su último partido para conseguir su boleto a la Copa del Mundo, Bolivia deberá enfrentar a Irak en la final del repechaje. Este partido se disputará el 31 de marzo a las 10:00 p.m. (hora peruana) y 11:00 p.m. (hora boliviana) en el Estadio BBVA de Monterrey.