Selección peruana confirmó salida de DT por motivos de salud: "No continúa en el cargo"

La selección peruana de fútbol está disputando amistosos importantes en el inicio de la etapa como técnico de Mano Menezes. Sin embargo, no es la única delegación que tiene noticias, ya que la Federación Peruana de Vóley informó que Juan Carlos Gala dejó de ser el entrenador del combinado patrio masculino debido a problemas de salud.

Confirmado: Selección peruana informó la salida de técnico por motivos de salud

La FPV utilizó sus redes sociales para comunicar a la opinión pública que la selección peruana de voleibol masculino se quedó sin el técnico Juan Gala, luego de decidir no continuar en el cargo debido a problemas de salud que afectan su bienestar.

"Federación expresa su reconocimiento y agradecimiento al profesor Juan Carlos Gala, quien por razones de salud ha decidido no continuar en el cargo", según se lee en el comunicado.

Juan Carlos Gala dejó de ser técnico de la selección peruana de vóley

Asimismo, la Federación Peruana de Voleibol informó que ya tiene al técnico que reemplazará a Gala. Marcos Blanco tomará el proyecto para el desarrollo integral de las Selecciones Nacionales Masculinas.

Marcos Blanco será nuevo técnico de la selección peruana de vóley

Además, detallaron que la llegada de Blanco ayudará a fortalecer el crecimiento competitivo de la disciplina, consolidar a las divisiones menores y, sobre todo, potenciar la selección masculina de vóley de cara al ámbito internacional.

“La Federación Peruana de Voleibol informa sobre la incorporación del profesor Marcos Blanco como entrenador principal de las Selecciones Nacionales Masculinas, quien estará a cargo del desarrollo integral del proyecto en el país”, informaron.