Jugadora de la San Martín reveló que venció a Universitario pese a dura lesión: "Desgarro de..."

El pasado fin de semana se llevaron a cabo la ida de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, donde hubo resultados inesperados, como sucedió en el partido entre Universitario de Deportes y San Martín, donde las ‘Santas’ ganaron por tres sets a cero.

Este marcador no era previsto por nadie, ya que las ‘Pumas’ venían de eliminar al varias veces campeón Regatas Lima y suelen crecerse cuando su hinchada llena el coliseo. No obstante, las dirigidas por el técnico Guilherme Schmitz estudiaron bien a sus rivales y no pasaron muchos apuros.

Una de las figuras del partido de vóley fue Fernanda Tomé, quien anotó 14 puntos (13 de ataque y 1 de bloqueo) y manifestó que seguirán analizando a las pupilas de Francisco Hervás para llegar a otra final de la Liga Peruana de Vóley.

"Nosotras sabemos de las cualidades de ellas, pero también conocemos las nuestras. Vamos a estudiarlas aún más y vamos a estar listas", dijo la popular 'Tomezinha' en una entrevista con Latina luego del encuentro.

Fernanda Tomé jugó con una lesión ante el equipo de vóley de Universitario

Durante la conversación, la voleibolista brasileña reveló que tiene una lesión y que han sido días complicados, pero que eso no la detendrá para seguir siendo partícipe de los siguientes partidos e intentar levantar un título con la San Martín.

"Una semana difícil (por el dolor en una de sus manos) después del partido contra Circolo. Fue un desgarro de 4 milímetros y ahí lo estamos manejando. Hay mucho dolor y trabajo con los 'fisios' para entrenar lo mínimo y jugar. Es una lesión que se recupera en 30 días y la verdad que yo quiero estar en los partidos", expresó.

Fernanda Tomé juega en la Liga Peruana de Vóley desde la temporada 2023-2024.

"Para las extranjeras es complicado estar lejos. Mi madre está preocupada porque sabe de mi lesión. Ahora falta poco (para la final) y no quiero quedarme fuera nunca", finalizó Fernanda Tomé, quien juega en la Liga Peruana de Vóley desde la temporada 2023-2024.